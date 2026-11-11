Volkswagen ID.Polo valt in de prijzen

Met de uitreiking van het 'Gouden Stuurwiel' erkennen het Duitse automagazine AUTO BILD en de Duitse krant BILD am SONNTAG jaarlijks nieuw gelanceerde automodellen. Dit jaar maakte de ID. Polo indruk en kreeg hij de redactieprijs voor 'Beste auto onder de 25.000 euro'. Naast het sterke totaalpakket werd de ID. Polo vooral geprezen omdat hij elektrische mobiliteit introduceert in een prijsklasse van auto's die betaalbaar zijn voor een brede groep consumenten.

Duitse Auto van het Jaar 2027

Recent boekte de ID. Polo ook al succes bij de Duitse Auto van het Jaar 2027-verkiezing. Eerder won hij al in de categorie 'Budgetauto's' voor modellen met een vanafprijs onder de 25.000 euro. Daarmee kwalificeerde de compacte elektrische Volkswagen zich voor de eindronde waarin de overall winnaar werd gekozen door een onafhankelijke jury van 47 Duitse en internationale autojournalisten. Na twee intensieve testdagen trok de ID. Polo aan het langste eind tegen vier andere sterke klassewinnaars en won hij de titel 'Duitse Auto van het Jaar 2027'.

Autonis lezersprijs van auto motor und sport

Ook het design van de ID. Polo is goed ontvangen. In de Autonis lezersenquête 2026 van auto motor und sport behaalde de ID. Polo de eerste plaats in de categorie kleine auto's. Volkswagen noteerde zelfs twee overwinningen: naast de ID. Polo won namelijk ook de nieuwe T-Roc, in de categorie 'Compacte SUV/Crossover'. De Volkswagen Multivan scoorde het hoogst in de categorie 'Bestelwagens'.

Finalist Europese Auto van het Jaar 2027

Tot slot heeft de ID. Polo zich vorige week bij de zeven finalisten voor de gerenommeerde Europese Auto van het Jaar-verkiezing geschaard. Voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing bestaat de lijst van de laatste zeven titelkandidaten uitsluitend uit volledig elektrische auto's. Na aanvullende tests en de definitieve stemronde wordt de winnaar op 8 januari 2027 bekendgemaakt op de Autosalon van Brussel.