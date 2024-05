Volkswagen ID.7 Tourer eerst als 1st Edition

De Volkswagen ID.7 Tourer heeft een bagageruimte met een inhoud van 605 tot 1.170 liter. Dankzij het standaard 77 kWh-accupakket is de ID.7 Tourer 1ST Edition goed voor een theoretisch bereik tot 569 km. Snelladen kan onder ideale omstandigheden met een snelheid tot 175 kW.

Uitrusting

De 1st Editiom biedt 20 inch lichtmetalen velgen, LED Matrix-koplampen inclusief een lichtstrip in de grille, LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en een panoramadak met smartglass, dat via een slider kan overschakelen van transparant naar ondoorzichtig en omgekeerd.

Het interieur biedt Ergo-Active stoelen met verwarming-, ventilatie en massagefuncties, een Harman Kardon sound system met subwoofer, sfeerverlichting (30 kleuren) en geluidsisolerende ramen. De elektrisch inklapbare trekhaak en de achterklep met easy open/close dragen bij aan het gebruiksgemak. Het Comfort Pakket met onder meer Navigatie Discover Pro is standaard en dat geldt ook voor Dynamic Chassis Control, dat een brede spreiding biedt tussen comfort en dynamiek. Een warmtepomp draagt bij aan de efficiency.

Limited: 140 exemplaren voor Nederland

De ID.7 Tourer 1ST Edition is, uitsluitend uit voorraad, leverbaar tegen een prijs vanaf € 64.990. Om een idee te geven: de prijs van een reguliere ID.7 Pro Business met alle genoemde extra's en optiepakketten ligt € 4.250 hoger. De ID.7 Tourer 1ST Edition is beschikbaar in een oplage van 140 exemplaren.

Bij de aanschaf van de ID.7 Tourer is t/m 7 jaar onderhoud en de wettelijk verplichte 8 jaar fabrieksgarantie (óf maximaal 160.000 km) op de hoogvoltaccu inbegrepen. Daarnaast is er gratis 24 uur pechhulp binnen Europa.