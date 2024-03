Volkswagen maakt prijzen ID.7 Tourer bekend

De ID.7 Tourer beschikt over een aandrijflijn met een 210 kW (286 pk) sterke elektromotor en achterwielaandrijving. Het 77 kWh accupakket is in theorie goed voor een actieradius van 607 kilometer. Met de 175 kW snellaadmogelijkheid duurt het opladen van het accupakket van 10 tot 80% onder ideale omstandigheden 28 minuten.

19 inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen, een Augmented-reality head-up-display, Multimedia 'Ready to Discover' met 38 cm touchdisplay en 8+1 luidsprekers zijn standaard. Keyless access, de automatische Climatronic airconditioning (2 zones), een achteruitrijcamera en verwarmde voorstoelen dragen bij aan het luxe gevoel. Lane Assist, Adaptive Cruise Control en Side Assist (dodehoeksensor) maken het rijden veiliger. De ID.7 Tourer Pro is leverbaar vanaf € 58.990. Daarmee bedraagt de meerprijs voor de Tourer ten opzichte van de vergelijkbare ID.7 Limousine Pro, die voortaan leverbaar is vanaf € 57.990 exact € 1.000.

Pro Business

Kopers die meer luxe wensen, kiezen voor de ID.7 Tourer Pro Business, die leverbaar is vanaf € 61.490. Voor die meerprijs biedt de Pro Business naast alle bovengenoemde voorzieningen ook LED matrixverlichting (IQ.Light), Travel Assist inclusief Adaptive Cruise Control, elektrisch verstelbare Ergo-Active voorstoelen, Art Velours-bekleding, Navigatie 'Discover Pro Max', Area View (360-graden camera), Park Assist Pro, 3-zone Climatronic airconditioning, een elektrische achterklep met Easy Open & Close, donker getinte ramen achter en metallic lak. Overigens is de ID.7 sedan Pro Business voortaan leverbaar vanaf € 60.490.

Leverbaarheid

De nieuwe ID.7 Tourer staat vanaf deze zomer bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. Net als bij de sedan is bij de aanschaf van de nieuwe ID.7 Tourer t/m 7 jaar onderhoud en de wettelijk verplichte 8 jaar fabrieksgarantie (óf maximaal 160.000 km) op de hoogvoltaccu inbegrepen. Daarnaast is er gratis 24 uur pechhulp binnen Europa.