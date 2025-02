Wat de ID.7 zo bijzonder maakt, is het formaat. De ID.7 houdt het midden tussen een grote auto en een model uit het absolute topsegment. Om het in cijfers uit te drukken: met zijn 496 cm is de ID.7 langer dan een Volkswagen Passat, Mercedes-Benz E-Klasse of Volvo V90. Echter, de ID.7 is minder groot dan een Audi A8 of Mercedes-Benz S-Klasse. De hier gereden "Tourer" is niet langer dan de ID.7 sedan. De wielbasis is gelijk en ook de overhang voor en achter is gelijk. Het zijn de langer doorgetrokken daklijn en platte achterkant die de Tourer tot stationcar maken. Toch zorgen deze details voor een geheel andere uitstraling, die vooral bij een Europees publiek beter in de smaak zal vallen.

Ruimte

Omdat de wielbasis van de sedan en stationcar gelijk is, bieden beide modellen dezelfde riante beenruimte achterin. Het verschil zit in de hoofdruimte, want die is dankzij de langer doorgetrokken daklijn nog beter (zelfs met glazen panoramadak). Op papier heeft de bagageruimte van de Tourer dezelfde inhoud als die van de sedan omdat de standaard meting zich beperkt tot de hoedenplank. Het is juist daarboven waar de stationcar extra ruimte biedt. De achterbank is eenvoudig op te klappen en dan resteert 1.741 liter ruimte. De laadruimte is niet vlak, want de achterbank loopt iets op. Achter de wielkasten zijn slimme vakken gemaakt en ook onder de laadvloer is extra plek gemaakt. Kortom: ondanks de beperkte inspanningen van Volkswagen is de ID.7 Tourer wel degelijk bruikbaar als werkpaard.

Kenmerkend voor alle ID-modellen van Volkswagen is de elementaire opzet van het dashboard. Hier is geen overvloed aan knoppen of beeldschermen te vinden, maar slechts een slank en eenvoudig display achter het stuurwiel. Daarop wordt het hoogst noodzakelijke getoond en daarom is het beeldscherm eenvoudig te overzien.

„De ID.7 Tourer is de fijnste Volkswagen van dit moment“

Daarnaast beschikt de ID.7 (Tourer) over een enorm head-up display met "augmented reality", zodat de overige gegevens in het blikveld van de bestuurder worden getoond. Zo lijken levensgrote pijlen voor de auto te zweven om exact aan te geven welke afslag moet worden genomen. Om aan te geven wat een veilige afstand is tot de volgende auto, wordt een gekleurde lijn onder de voorligger getoond. Het head-up display van de ID.7 is het grootste, duidelijkste en dus ook meest bruikbare in zijn soort.

Het infotainment-systeem is meer traditioneel. Op een centraal beeldscherm worden alle gebruikelijke functies getoond, inclusief een interface voor Apple CarPlay / Android Auto. Volkswagen interpreteert de door de Europese Unie verplichte veiligheidsvoorzieningen iets minder strikt dan gebruikelijk. Dankzij deze speelruimte zijn de assistentie-systemen niet als hinderlijk ervaren en dus ook niet uitgeschakeld tijdens de proefrit. Dat laatste geldt tevens voor automatische stuurcorrecties, want ook die zijn subtiel.

Elektrische auto

De ID.7 biedt de keuze uit twee batterijen en twee elektromotoren. Standaard brengt de ID.7 286 pk over op de achterwielen. De sportieve "GTX" levert 340 pk en verdeelt dat over de voor- en achterwielen. Bij de GTX is een batterij met een capaciteit van 86 kWh standaard, op de 286 pk sterke varianten is er de keuze tussen een 77 of 86 kWh batterij. Voor deze test is de configuratie met 286 pk / 77 KW gekozen en dat is meer dan voldoende. De motor levert zijn vermogen direct en is daadkrachtig, waardoor de ID.7 de snelle start en machtige tussensprints biedt die kenmerkend zijn voor een elektrische auto. In de sportstand doet de ID.7 daar nog een schepje bovenop, alhoewel de prestaties zelfs in de eco-stand al meer dan overtuigend zijn.

Desondanks is de ID.7 zuinig. Tijdens de diverse testritten kwam het energieverbruik steeds uit rond de 15 kWh per 100 km en enkele jaren geleden was zo'n lage waarde alleen voorbehouden aan veel kleinere elektrische auto's. De ID.7 kent slechts twee standen voor het terugwinnen van energie. In de sterkste stand kan grotendeels met één pedaal worden gereden.

Volkswagen belooft dat de ID.7 met een snelheid van 175 kW kan snelladen. De testauto wist echter nog sneller op te laden en noteerde een piek van 180 kW! Daarna viel de snelheid terug tot 150 kW en die snelheid kan langere tijd worden aangehouden. Tijdens de testperiode stond de ID.7 daarom nooit meer dan 20 minuten bij de snellader.

Weggedrag

De ID.7 Tourer is "opvallend" stil. De banden en rijwind zijn hoorbaar, maar dit wordt zo sterk gesmoord dat het alleen als basisruis in de achtergrond hoorbaar is. Omdat dit geluid varieert met de snelheid, sluit de ID.7 de inzittenden niet af van de buitenwereld en daarmee is het karakter anders dan dat van andere auto's in het topsegment.

Aanvankelijk lijkt het alsof de ID.7 geen uitgesproken weggedrag heeft. Gaandeweg blijkt echter dat het mechaniek alles eenvoudig maakt. Of de bestuurder nu kalm rijdt of de ID.7 dynamisch door de bocht smijt; het gaat allemaal even makkelijk. De ID.7 heeft altijd een enorme reserve (in de wegligging en het motorvermogen), waardoor altijd met gemak wordt gepresteerd. In de stad maken de enorme buitenmaten de ID.7 minder handelbaar. Op de snelweg zorgt diezelfde omvang voor rust, waardoor met gemak lange afstanden kunnen worden afgelegd. Omdat de ID.7 Tourer geen SUV is, is de bouw relatief laag en dat maakt de auto van nature stabiel voor een meer vertrouwenwekkend gevoel.

Conclusie

De ID.7 Tourer is de fijnste Volkswagen van dit moment. Als stationcar oogt de ID.7 nog Europeser en dat is het sterke punt van de auto. De ID.7 Tourer is net zo modern en doordacht als de Aziatische concurrentie, maar dan op maat gemaakt voor de Europese klant. Dat blijkt uit de pasvorm van de stoelen, de afwerkingskwaliteit en de rijeigenschappen. Omdat de ID.7 geen SUV is, ligt het zwaartepunt lager en dat vertaalt zich in superieure rijeigenschappen.

Daarbij is de ID.7 een zeer goede elektrische auto. De ID.7 laadt zeer snel op (zelfs sneller dan beloofd!), is zuinig en heeft een grote actieradius. Volkswagen maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die elektrisch laden biedt en dus is de ID.7 Tourer snel, soepel, comfortabel en eenvoudig te rijden. ID-eaal als gezinsauto dus!