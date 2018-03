Volkswagen Arteon nu met gratis automaat

29 maart 2018 | De Arteon, de Gran Turismo van Volkswagen, is tijdelijk aantrekkelijker. De DSG-automaat met dubbele koppeling is nu voor alle Arteon-uitvoeringen zonder meerprijs inbegrepen. Ook de Business uitvoeringen zijn tijdelijk standaard voorzien van DSG, waarmee het totale voordeel op deze extra rijk uitgeruste modellen kan oplopen tot 6.500 euro. De Arteon met DSG er nu al vanaf 40.250 euro.

De DSG-automaat schakelt dankzij de dubbele koppeling razendsnel en vrijwel zonder onderbreking van de aandrijfkracht. Zo zorgt hij in de Arteon voor extra dynamiek, comfort én efficiency. Alle Arteon-uitvoeringen zijn leverbaar met DSG, inclusief de recent gelanceerde Arteon 1.5 TSI. Prijzen beginnen bij € 40.250. Het klantvoordeel loopt daarmee op tot € 2.800.

Het gratis DSG-aanbod geldt ook voor de Business-uitvoeringen. Zo is de Arteon Elegance Business onder meer uitgerust met Adaptive Cruise Control, het Active Info Display, een elektrisch bedienbare achterklep met 'Easy Open' en het Executive-pakket met navigatie, Apple Carplay, digitale radio-ontvangst en diefstalalarm. Inclusief gratis DSG-automaat loopt het totale voordeel van deze uitvoering uit op tot € 6.500. Uiteraard is ook de sportieve Arteon Business R er zonder meerprijs met DSG. Dit model combineert de luxe van de Business-uitvoering met de sportieve R-Line in- en exterieurstyling.

Voor de diverse Arteon-modellen die al standaard waren uitgevoerd met DSG, geldt een tijdelijke prijsverlaging tot € 2.800.