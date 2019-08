Volkswagen Arteon nu als Business Exclusive

7 augustus 2019 | Volkswagen lanceert de Arteon Business Exclusive. Deze nieuwe topuitvoering maakt zijn naam waar met een sportieve uitstraling, een extra rijke uitrusting en krachtige motoren. De nieuwste Arteon is er in twee smaken, de gedistingeerde Business Elegance Exclusive en de sportieve Business R Exclusive.

De Business Elegance Exclusive is onder meer voorzien van het 'Discover Pro' infotainmentsysteem met mobiele online diensten en DAB+ radio, de Mijn Volkswagen app, Top-Comfort stoelen, Keyless Access met Easy Open achterklep, LED koplampen, Light Assist en het digitale instrumentenpaneel Digital Cockpit. Hij biedt daarnaast een scala aan assistentiesystemen, waaronder Lane Assist, Adaptive Cruise Control en Park Distance Control met achteruitrijcamera. De Business R Exclusive doet hier nog een schep bovenop met onder meer LED Plus koplampen met Dynamic Light Assist en Driving Profile dat het mogelijk maakt om de besturing en de gasrespons naar wens in te stellen.

Het interieur is afgewerkt met Vienna leder en alcantara en is voorzien van gedistingeerde sfeerverlichting en pedalen in geborsteld edelstaal. De Business Elegance Exclusive staat op 18-inch lichtmetalen 'Shikai' velgen en de Business R Exclusive op 18-inch 'Sebring'.

De 'R' onderscheidt zich daarnaast met zijn sportieve voor-en achterbumpers, sideskirts en een subtiele achterspoiler. De ruiten vanaf de B-stijl zijn extra donker getint. Het interieur van deze sportieve versie is voorzien van een afgevlakt R-Line stuurwiel, een zwarte dakhemel en fraaie R-Line afwerkingsdetails.

De Arteon Business Exclusive is standaard uitgerust met een 140 kW / 190 pk sterke 2.0 TSI of TDI, gekoppeld aan een DSG-automaat met dubbele koppeling. De 2.0 TSI (benzine) heeft een topsnelheid van 239 km/u en accelereert in 7,7 seconden van 0-100 km/u. Zijn gemiddelde verbruik is volgens de huidige norm 6,0 liter per 100 km. De 2.0 TDI rijdt maximaal 238 km/u en snelt van 0-100 km/u in 8,0 seconden. Het gemiddelde verbruik van deze dieselversie is 4,6 liter op 100 km.

Met de nieuwe Arteon Business Exclusive maakt Volkswagen het rijden in een Gran Turismo nu extra bereikbaar. De verschillende uitvoeringen zijn inmiddels te configureren en te bestellen vanaf € 46.205 (Business Elegance Exclusive) en € 47.450 (Business R Exclusive). Het klantvoordeel op deze uitvoeringen loopt op tot € 8.800.