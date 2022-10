Vinfast volledig elektrisch naar Parijs

VinFast neemt vier modellen, VF 6, VF 7, VF 8 en VF 9, mee naar de autotentoonstelling van Parijs. Het is de eerste keer dat VinFast deze EV's officieel in Frankrijk toont. De VF 6 en VF 7, respectievelijk uit het B-segment en C-segment, zijn ontworpen door VinFast en Torino Design. De door Pininfarina ontworpen VF 8 en VF 9 zijn de eerste twee elektrische SUV-modellen die op de wereldmarkt worden gelanceerd. De vier volledig elektrische modellen van VinFast worden geleverd met een garantie van 10 jaar, een van de toonaangevende garantiebepalingen op de markt.

Naast elektrische personenauto's heeft VinFast in vier jaar een uitgebreid ecosysteem van geëlektrificeerde mobiliteit ontwikkeld, waaronder oplossingen voor duurzame energie, elektrische bussen, scooters en auto's. Het huidige gamma EV's omvat vijf modellen, te weten de VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 en VF 9, die de segmenten A tot en met E bestrijken.

Mevrouw Le Thi Thu Thuy, vicevoorzitter van Vingroup en Global CEO van VinFast, over de deelname aan de autotentoonstelling van Parijs: "Het wereldwijde debuut op de Paris Motor Show in 2018 liet de kennis en kunde van Vietnam zien om auto's te produceren. VinFast is trots om terug te keren naar de autotentoonstelling van Parijs om aan te tonen dat Vietnam niet alleen in staat is om auto's te maken, maar ook een grote sprong weet te maken richting de geëlektrificeerde revolutie. Met de toewijding om elektrische voertuigen voor iedereen bereikbaar te maken, toont VinFast vier modellen op de show. Alle met een uitstekend verkoop- en garantiebeleid en in verschillende segmenten om aan de uiteenlopende behoeften van klanten te voldoen. We geloven dat de snelle terugkeer van VinFast als merk van volledig elektrische modellen een inspirerend verhaal zal zijn dat de overgang naar duurzame mobiliteit bevordert."

De eerste 100 VF 8's zijn onlangs geleverd aan VinFirst-klanten in Vietnam. Naar verwachting zullen later dit jaar ongeveer 5.000 VF 8's worden overhandigd aan klanten op internationale markten.