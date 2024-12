VinFast VF 6

VinFast lanceert VF 6

2 december 2024 - VinFast lanceert officieel zijn B-segment SUV, de VF 6, in Frankrijk, Duitsland en Nederland. De VinFast VF 6 is beschikbaar in de uitvoeringen Eco en Plus. De Eco-uitvoering begint bij 35.550 euro, terwijl de Plus-uitvoering verkrijgbaar is vanaf 39.850 euro. VinFast een garantie van 7 jaar of 160.000 km en mobiele service bij VinFast-showrooms.