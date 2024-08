Vinfast VF 6 komt naar Europa

Het design van de VF 6, afkomstig van Torino Design in Italië, beschikt over de kenmerkende vleugelvormige LED-strips van VinFast aan de voorzijde. Het model is verkrijgbaar met 17- of 19-inch lichtmetalen wielen, afhankelijk van de uitvoering. Daarnaast biedt de VF 6 een 12,9-inch full HD-infotainmentsysteem, het head-up display, de wifi-verbinding en het uitgebreide pakket met rijassistentiesystemen, inclusief Level 2 Adaptive Cruise Control (ACC).

De aandrijflijn varieert per model, waarbij de Launch Edition en Plus-versies extra rijplezier dankzij de 150 kW elektromotor met 310 Nm koppel. De Eco-versie is uitgerust met een 130 kW motor. Alle versies zijn voorzien van een 59,6 kWh LFP-batterij goed voor een actieradius van respectievelijk 379 km of 410 km, afhankelijk van de motor (in theorie, volgens WLTP-normen).

VinFast biedt een garantie van zeven jaar of 160.000 km. Een samenwerking met Mobivia stelt VinFast-klanten in Frankrijk en Duitsland in staat om gebruik te maken van aftersales via een netwerk van 1.200 servicewerkplaatsen. Om het vertrouwen van klanten te versterken, heeft VinFast ook een partnerschap met Bosch aangekondigd, waardoor toegang wordt geboden tot een netwerk van 700.000 oplaadpunten verspreid over 30 Europese landen.