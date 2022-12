Vinfast opent showrooms in Keulen en Parijs

VinFast Keulen en VinFast Madeleine richten zich als saleslocatie op het tonen van de nieuwe modellen. Klanten kunnen interieur en exterieur van de door Pininfarina ontworpen VF 8 en VF 9 ontdekken, de technologieën ervaren en ondersteuning krijgen van VinFast's experts op het gebied van het rijden met een EV. Natuurlijk kunnen klanten in de showrooms ook tot aanschaf of lease overgaan.

Mevr. Ho Thanh Huong, CEO van VinFast in Europa, over de openingen: "VinFast Keulen en VinFast Madeleine vormen het beginpunt van ons retailnetwerk in Europa. Het bevestigt niet alleen de officiële aanwezigheid van het merk op de Europese markt, maar ook VinFast's toewijding als het gaat om klanten. Ik geloof dat het retailnetwerk van VinFast de betrouwbare verbindingen zal zijn met Europese klanten gedurende de hele periode dat zijn een EVvan Vinfast zullen bezitten. Ook zullen de stores gemak en hulp bieden aan klanten bij hun overgang naar de toekomst van duurzame mobiliteit."

De opening van de eerste VinFast-stores in Europa wordt gevierd bij VinFast Keulen. Dit is een belangrijke locatie in het retailnetwerk van VinFast voor Duitsland. In een later stadium zullen er ook Vinfast-stores in Berlijn, München, Hamburg, Frankfurt en Oberhausen komen. Daarnaast volgen er binnenkort showrooms in onder meer Parijs, Marseille, Rennes, Montpellier en Metz (Frankrijk), en in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam (Nederland).