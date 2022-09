VinFast maakt Nederlands debuut op EV Experience

In Nederland zijn de VF 8 en VF 9 beschikbaar in Eco- en Plus-uitvoering en zijn er twee accupakketten leverbaar. De VF 8 is er met een 82 kWh of 87,7 kWh-pakket. De koper van een VF 9 kan kiezen tussen 95 kWh of 123 kWh. De EV's van VinFast onderscheiden zich door de beste service voor de eigenaar, waaronder 10 jaar of 200.000 kilometer garantie.

Naast de al eerder aangekondigde abonnementsvorm voor de accupakketten om de kosten van het bezitten van een EV te verlagen, komt VinFast ook de vraag van klanten die dat willen tegemoet en biedt het de mogelijkheid om de accu's te kopen.

Eerder al presenteerde VinFast haar plannen om voor het einde van 2023 meer dan vijftig VinFast Stores te openen in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Als onderdeel van dit plan verwacht het merk eind dit jaar de eerste Nederlandse VinFast Stores te openen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

VinFast heeft onlangs de eerste 100 VF 8's geleverd aan klanten in Vietnam en is van plan om vanaf november de volgende batch van ongeveer 5.000 VF 8's te exporteren naar de VS, Canada en Europa. De eerste internationale klanten zullen hun voertuigen naar verwachting in december 2022 ontvangen.