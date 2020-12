Toyota kondigt PROACE CITY Electric aan

2 december 2020 | Toyota voegt een nieuw hoofdstuk toe aan zijn strategie met betrekking tot mobiliteit met zero emission. Na de PROACE Electric en de PROACE VERSO Electric volgt komend jaar de volgende stap: de Toyota PROACE CITY Electric, eveneens een Battery Electric Vehicle (BEV).

Toyota heeft als doel om emissies van stikstof, CO2 en fijnstof terug te brengen. Met de Toyota PROACE Electric is in Nederland inmiddels begonnen om de steden schoner te maken en met de volledig elektrische variant van de Toyota PROACE CITY neemt Toyota de volgende stap.

Toyota gaat de nieuwe PROACE CITY Electric leveren met een lithium-ion batterij van 50 kWh. Het vermogen van de elektromotor bedraagt 100 kW / 136 pk. Toyota rust de PROACE CITY Electric in Nederland standaard uit met een 3-fasen lader van 11 kW.

Het aanbod van de PROACE CITY Electric zal bestaan uit twee lengtematen (PROACE CITY en PROACE CITY Long) alsook een personenversie, de PROACE CITY VERSO, met vijf of zeven zitplaatsen. De eerste leveringen zullen in de herfst van 2021 plaatsvinden. Toyota maakt in de loop van 2021 meer details bekend.

Prijzen Toyota PROACE CITY Verso bekend

30 januari 2020

Toyota PROACE CITY nu te bestellen

30 september 2019