Toyota introduceert Proace City Electric

4 mei 2021 | Toyota breidt zijn aanbod aan batterij-elektrisch aangedreven modellen uit met de Proace City Electric en Proace City Verso Electric, een lichte bedrijfswagen respectievelijk een personenversie hiervan. Alle versies van de Toyota Proace City Electric zijn uitgerust met een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. De elektriciteit wordt geleverd door een 50 kWh lithium-ion-accu die gemonteerd is onder de laadvloer en op geen enkele wijze laadruimte in beslag neemt. De actieradius ligt tussen 260 en 280 kilometer (WLTP). De topsnelheid is begrensd tot 135 km/u.

Toyota levert de Proace City Electric standaard met een 3-fase 11 kW-boordlader. Hiermee is de batterij in ongeveer vijf uur volledig op te laden. De accu is ook geschikt voor 100 kW DC-snelladen, waarmee de accu in slechts 30 minuten tot 80 procent is opgeladen. Dankzij de verlichting in verschillende kleuren rond de laadaansluiting linksachter en de app 'Toyota MyT' is de laadstatus op afstand te controleren.

De temperatuur van de lithium-ion-accu wordt beheerd door middel van een glycol-waterkoelsysteem en elektrische verwarming. Die houden de accu op de ideale bedrijfstemperatuur, onder alle omstandigheden bij temperaturen tussen -40 en +55 graden Celsius.

De Proace City Electric is standaard voorzien van een elektronische parkeerrem en een 'e-toggle'-schakelaar op de middenconsole. Die dient voor het bedienen van de rijstanden Drive, Neutral en Reverse. Er is ook een B-stand, waarmee het regeneratieve remsysteem optimaal gebruikt wordt om extra energie terug te winnen tijdens remmen en vertragen. Met de rijmodi Eco, Normal en Power kan de bestuurder het karakter van de elektromotor naar wens instellen. In de meest efficiënte Eco-modus (geschikt voor zware belasting) worden het vermogen en koppel bijvoorbeeld gelimiteerd tot 82 pk (60 kW) en 180 Nm, terwijl de elektromotor in de Power-modus zijn maximale vermogen en koppel van 100 kW (136 pk) en 260 Nm levert.

De bedrijfswagenversie komt op de markt met keuze uit de lengtevarianten L1 (4,4 meter) en L2 (4,75 meter). Het laadvolume bedraagt maximaal3,9 m3. Het laadvermogen bedraagt 800 kg voor de L1 en 750 kg voor de L2. Het maximale geremde trekgewicht bedraagt in alle gevallen 750 kg. De compacte bestelwagen wordt aangeboden met twee afzonderlijke voorstoelen of optioneel een bestuurdersstoel plus een tweezitsbank. De Proace City Verso Electric wordt beschikbaar als L1 met vijf zitplaatsen en als L2 met zeven zitplaatsen.

De Nederlandse marktintroductie van de nieuwe Toyota Proace City Electric staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Meer informatie, zoals de prijzen, maakt Toyota in aanloop naar de verkoopstart bekend.

