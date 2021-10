Toyota introduceert Proace City Verso Electric

27 oktober 2021 | Toyota introduceert de Proace City Verso Electric, een multifunctionele personenauto met batterij-elektrische aandrijving, bedoeld voor het gezin of personenvervoer. De consumentenprijzen van de Proace City Verso Electric beginnen bij 37.995 euro en 39.595 euro voor de Proace City Verso Electric Long. De Proace City Verso Electric is per direct te bestellen.

De Toyota Proace City Verso Electric is een batterij-elektrische familieauto met de keuze uit twee lengtematen en biedt een zitplaats aan maximaal zeven inzittenden. Voor de vanafprijs van 37.995 euro levert Toyota de Proace City Verso Electric met standaardlengte en voorzien van een lithium-ion-batterij van 50 kWh. Deze 5-persoonsuitvoering is er ook als Long-versie met extra veel bagageruimte. Deze Long-versie is ook leverbaar met zeven zitplaatsen (vanaf 42.995 euro). De Proace City Verso Electric heeft een theoretische actieradius tot 280 kilometer (WLTP).

De vanafprijs is exclusief 3.350 euro landelijke subsidie (SEPP: Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren) die vanaf 3 januari 2022 is aan te vragen. Toyota biedt op de Proace City Verso Electric een garantie van vijf jaar of 200.000 kilometer garantie (welke zich het eerst aandient).

Via wisselspanning (AC) kan dit zowel met 1 fase tot 32A (7,4 kW) als met 3 fasen tot 16A (11,1 kW). De Mode 3 laadkabel is standaard inbegrepen. Snelladen (DC) kan via de CCS2-aansluiting tot een piekvermogen van 100 kW. In ongeveer tien minuten kan onder ideale omstandigheden 100 kilometer rijbereik bijgeladen worden bij een van de duizenden snelladers in binnen- en buitenland.

Toyota Oplaadservice zorgt voor een gemakkelijke overgang naar elektrisch rijden. Hiermee is onder andere bij thuis laden een zakelijke stroomverrekening mogelijk, evenals laden op de zaak en laden onderweg in binnen- en buitenland. Dit kan snel en eenvoudig worden geregeld via een vast aanspreekpunt bij de Toyota dealer. Toyota Oplaadservice kan desgewenst inbegrepen worden in het leasecontract of de financiering.

