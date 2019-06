Rij-impressie | De Prius is sinds 1997 het visitekaartje van Toyota. Deze auto, met zowel een benzine- als een elektromotor onder de kap, zorgde voor een ware revolutie en zette Toyota op de kaart als een groen en innovatief merk. Maar inmiddels wordt de vierde generatie van de Prius links en rechts ingehaald door geheel elektrische auto's, terwijl alledaagse modellen van Toyota tegenwoordig ook zijn voorzien van hybride-aandrijving. Kan de facelift voor modeljaar 2020 de Prius weer tot de voorloper maken die hij ooit was?

Als het gaat om een onderscheidend uiterlijk, dan heeft helemaal niemand de Prius ingehaald. Als geen andere auto is de Prius in de windtunnel ontworpen en draait alles om minimale luchtweerstand. Dat wil zeggen: in grote lijnen. Op details is de Prius juist conservatief: hier geen verzonken deurhendels, gesloten velgen of buitenspiegels die door camera's zijn vervangen.

Voor modeljaar 2020 zijn alleen de achterlichten vernieuwd. Voorheen waren deze vertikaal getekend en daarmee benadrukten ze de hoogte van de auto. Voortaan liggen de achterlichten horizontaal (zoals eerder al bij de Prius plug-in hybrid) en lijkt de Prius juist breder.

Interieur

De belangrijkste aanpassing is binnenin te vinden: voorheen waren accenten op het stuurwiel en de middenconsole wit. Dat stond prachtig en gaf een nog futuristischer gevoel, maar resulteerde ook in hinderlijke reflecties. Daarom zijn alle panelen die voorheen wit waren (stuurwiel, middentunnel, middenconsole) nu uitgevoerd in glimmend zwart materiaal. De diverse testritten onder uiteenlopende licht-omstandigheden werden dit keer niet verstoord door reflecties.

En wees gerust: nog steeds is de opzet van het interieur van de Prius lekker anders dan anders. Het interieur geeft een enorm gevoel van ruimte dankzij de royale beweegruimte rondom de stoelen, het grote glasoppervlak en het "opgeruimde" dashboard. Alle knoppen en displays zijn namelijk geconcentreerd in het midden van het dashboard.

Vlak onder de voorruit ligt een breed paneel met daarin drie "vakken" waarin respectievelijk informatie over het rijden (snelheid), gegevens van de boordcomputer en traditionele waarschuwingslampjes te vinden zijn. Dankzij deze slimme plaatsing is de snelheidsmeter veel makkelijker leesbaar dan een exemplaar achter het stuurwiel, waarvoor de bestuurder het blikveld wisselend moet verleggen van ver voor de auto naar vlakbij. De Prius is te voorzien van head-up display, maar gezien de uitstekende leesbaarheid van het centrale beeldscherm is dat in feite overbodig.

Voor de bediening van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is een beeldscherm op de middenconsole te vinden. Ondanks deze verjongingskuur is een veelgehoorde wens nog steeds niet in vervulling gegaan: de Prius 2020 ondersteunt geen Apple Carplay of Android Auto. Het standaard infotainment-systeem functioneert goed, maar niet zo goed als een systeem op de telefoon dat dankzij Internet-toegang continu updates ontvangt (zowel updates voor de apps als voor bijvoorbeeld verkeersinformatie en kaartmateriaal). Het optionele JBL audiosysteem geeft geen steriel hifi-geluid, maar valt positief op door een "muzikale" en aangename klank.

„Toyota heeft de hybride-aandrijving gedurende vier generaties van de Prius steeds verder verfijnd en daarom is dit veruit de fijnst rijdende auto in zijn soort“

Weggedrag

Zoals in de intro aangegeven, is de techniek van de Prius inmiddels in vele modellen van Toyota te vinden. De vraag is daarom: wat is de meerwaarde van de Prius boven de andere hybrides? Het antwoord: de Prius is nog zuiniger. Dat is niet alleen te danken aan de superieure stroomlijn, maar ook aan de uitgesproken bandenkeuze en het weggedrag.

De Prius helt iets over in de bocht en nodigt daarom niet direct uit tot snel bochtenwerk. Het kan allemaal wel, maar om duidelijk te maken dat dit niet is waar deze auto voor is gemaakt, laten ook de banden snel van zich horen. In bochten waarin andere auto's nog geen krimp zouden geven, gillen de banden van de Prius het al uit. Dat lijkt een nadeel, maar het dwingt de bestuurder tot een vloeiende en kalme rijstijl en daarmee tot een laag verbruik. Bovendien beloont de Prius een zuinige rijstijl met heel veel rust en verfijning, vergelijkbaar met de manier waarop een sportwagen juist beloont met levendigheid. Op zijn eigen manier geeft de Prius daarom heel veel rijplezier.

Prestaties en verbruik

Wat voor het weggedrag geldt, geldt ook voor de motor. Of beter gezegd: de motoren. Want de Prius wordt aangedreven door zowel een benzine- als een elektromotor. Toyota biedt daarbij de keuze tussen een plug-in hybrid en een meer traditionele hybride zonder stekker. Beide winnen energie terug tijdens remmen en uitrollen, maar de plug-in versie kan tevens worden bijgeladen aan het stopcontact. Omdat die laatste meer energie aan boord heeft, kan vaker elektrisch worden gereden en is het verbruik per saldo lager. Voor deze test is gereden met de traditionele hybride, zonder stekker. Die is vanwege de lagere aanschafprijs namelijk het meest populair.

In de regel bepaalt de computer wanneer welke motor voor de aandrijving zorgt en wanneer de beide motoren hun krachten bundelen. Daarbij is merkbaar dat Toyota ruim twintig jaar ervaring heeft met hybrides: het samenspel tussen de beide motoren verloopt nog harmonieuzer dan bij hybrides van andere merken.

Wanneer beide motoren elkaar aanvullen zijn de prestaties prima. Tegelijkertijd is goed merkbaar dat de Prius hier niet voor is gemaakt. Wie het mechaniek ook maar een beetje aanvoelt, merkt dat de aandrijving zich het prettigst voelt bij snelheden tussen 100 en 110 km/u. Dan loopt de benzinemotor fluisterstil, kan de elektromotor regelmatig bijspringen en is het verbruik minimaal. Grofweg geldt dat hoe harder en agressiever wordt gereden, hoe minder effectief de hybride-aandrijflijn is. Dan heeft het systeem nauwelijks kans om energie terug te winnen en is de invloed van de elektromotor minimaal. Bij lage, wisselende snelheden is de invloed van de hybride-motor juist groot. Zo werd tijdens een drukke avondspits over een afstand van 80 km een gemiddeld verbruik van 1 op 33,3 gerealiseerd! Reken bij vlotter rijden op een verbruik van 1 op 25.

Wie meer dan dat verbruikt, krijgt na iedere rit tips voor zuiniger rijden te zien op het beeldscherm van de boordcomputer. Dat zijn niet alleen voor de hand liggende zaken zoals "rijd rustiger", maar ook tips over bijvoorbeeld gebruik van de airconditioning. Bovendien toont de vernieuwde Toyota hoeveel procent van de rit elektrisch is gereden. Ook deze informatie is zinvol om steeds zuiniger te leren rijden.

Conclusie

Weet de Toyota Prius dankzij de facelift voor modeljaar 2020 de concurrentie in te halen? Nee, niet echt. De wijzigingen zijn uiterst gering en de invloed op de techniek is minimaal. Maar... deze hernieuwde kennismaking bewijst wel dat de Prius zijn plaats in de markt absoluut verdient. Dat is deels te danken aan het uiterlijk. Wie een Prius rijdt, maakt een statement en laat zien bezig te zijn met het milieu en open te staan voor vernieuwing.

Het opvallende uiterlijk zorgt er bovendien voor dat de Prius nog zuiniger is dan andere hybrides, inclusief die van Toyota's met exact dezelfde aandrijflijn. En omdat het interieur innovatief is opgezet, overtuigt de Prius ook met meer ruimte en slimmere ergonomie dan een doorsnee auto. Het belangrijkste is echter: Toyota heeft de hybride-aandrijving gedurende vier generaties van de Prius steeds verder verfijnd en daarom is dit veruit de fijnst rijdende auto in zijn soort. Of om het nog duidelijker te stellen: de Toyota Prius is nog altijd de koning der hybrides.