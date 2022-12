Toyota wil koolstof-neutraliteit in 2040

TME wil naar eigen zeggen uiterlijk in 2040 volledig koolstofneutraal opereren. Daarmee geeft het merk een vervolg op de eerdere toezegging om tegen 2035 100% CO2-reductie te bereiken voor alle nieuwe modellen in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de EFTA-landen. Matt Harrison, President & CEO van TME: "Er zijn twee belangrijke aandachtsgebieden. Het eerste is koolstofneutraliteit en hoe we dat als bedrijf willen bereiken. Het tweede is de transitie van een productie- en verkoopbedrijf naar een aanbieder van mobiliteitsdiensten. Dat is de toekomst van mobiliteit."

Een van de stappen om volledige koolstofneutraliteit te bereiken, is om voor 2030 alle Europese fabrieken CO2-neutraal te maken. Daarvoor hanteert Toyota een veelzijdige aanpak. Het terugdringen van het energieverbruik en het gebruik van groene energie staan daarbij centraal, evenals de implementatie van talrijke 'kaizen'-innovaties die de CO2-uitstoot terugdringen of volledig wegnemen.

Marvin Cooke, EVP Manufacturing bij TME: "Bij onze motorenfabriek in het Britse Deeside hebben we zonnepanelen geïnstalleerd die een oppervlakte van tien voetbalvelden in beslag nemen. Hier wordt ook ruim 90% van de afvalstoffen gerecycled en we verwachten dat de fabriek al in 2025 CO2-neutraal opereert. Het is echter een grotere uitdaging om dit voor 2040 ook te bereiken voor de activiteiten waar TME geen direct controle over heeft, zoals de toeleveringsketen en logistiek. We zullen er samen met onze partners en leveranciers aan werken om ook dat te laten slagen."

Toyota wil CO2-reductie realiseren door middel van verschillende elektrificatietechnologieën. Toyota erkent de voordelen van batterij-elektrische en waterstof-elektrische voertuigen in het kader van emissievrije mobiliteit. Gezien de huidige schaarste en hoge kosten van batterijmaterialen, evenals het gebrek aan infrastructuur is Toyota ervan overtuigd dat een productmix van batterij-elektrische, plug-in hybride elektrische en hybride elektrische voertuigen de juiste strategie is om de CO2-uitstoot de komende 10 tot 15 jaar te verminderen.

TME verwacht in 2022 zo'n 1,1 miljoen voertuigen te verkopen. Dat is een bescheiden maar belangrijke toename ten opzichte van het voorgaande jaar, in een markt die 12% kromp. Bovendien bereikt TME een marktaandeel van 7,3%. Dat is 0,9%-punt meer dan vorig jaar en bovendien een record. Deze groei is mede te danken aan het krachtige en brede productportfolio van TME, met een veelzijdig geëlektrificeerd aanbod dat in Europa goed is voor zo'n 66% van de totale afzet.

In zijn eerste presentatie aan Europese media ging Dr. James Kuffner, CEO van Woven Planet en Chief Digital Officer bij Toyota Motor Corporation (TMC), in op zijn unieke rol bij de transitie van Toyota naar een mobiliteitsaanbieder. De missie van Woven Planet is 'mobility to love, safety to live'. "We creëren nieuwe softwareplatforms, hulpmiddelen, processen en een culturele verschuiving naar op software gebaseerde ontwikkelingen voor Toyota. Dat verbetert de productiviteit doordat software schaalbaar is en codes gebruikt kunnen worden voor honderden modellen van Toyota en Lexus."

De visie van Woven Planet omarmt drie vormen van mobiliteit: die van mensen, goederen en informatie. Dat leidt tot drie focusgebieden: