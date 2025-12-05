Toyota onthult GR GT en GR GT3

De GR GT en GR GT3 treden in de voetsporen van de Toyota 2000GT van weleer en de Lexus LFA. Een van de doelstellingen bij de ontwikkeling van de GR GT en GR GT3 was om 'het geheime recept voor het bouwen van auto's' te behouden en door te geven aan de volgende generatie als 'Toyota's Shikinen Sengu' (een ritueel waarbij een Shinto-heiligdom periodiek wordt herbouwd). De twee modellen zijn het resultaat van de overdracht van vaardigheden en technieken door veteranen van de ontwikkeling van de Lexus LFA aan jongere leden, de actieve toepassing van nieuwe, voor Toyota unieke technologieën voor verbeterde voertuigprestaties en het aangaan van talrijke ongekende uitdagingen.

Raceauto voor de openbare weg

De GR GT is ontworpen en ontwikkeld als een raceauto die geschikt is voor gebruik op de openbare weg. Als uiting van het streven naar een 'driver-first'-benadering, werd bij de ontwikkeling niet alleen gestreefd naar prestaties voor de GR GT, maar ook naar een gevoel van eenheid tussen auto en bestuurder. De GR GT is uitgerust met een hybridesysteem dat een nieuw ontwikkelde 4,0-liter V8-twin-turbomotor combineert met een enkele elektromotor. Naast een maximaal systeemvermogen van minimaal 650 pk en een maximaal systeemkoppel van 850 Nm of hoger (ontwikkelingsdoelstellingen) voor overweldigende prestaties, werd er onverminderd aandacht besteed aan drie belangrijke elementen: een laag zwaartepunt, een laag gewicht met hoge stijfheid en sterke aerodynamische prestaties.

Aan het begin de ontwikkeling - die nog steeds gaande is - van de GR GT, begonnen de engineers met het doel om een zo laag mogelijk zwaartepunt te bereiken door na te denken over hoe zowel de totale hoogte van het voertuig als de positie van de bestuurder zo veel mogelijk konden worden verlaagd.

Vervolgens is aandacht besteed aan de toepassing van een voorin geplaatste motor en achterwielaandrijving voor een goede wendbaarheid bij het rijden op de grenzen van het voertuig. Het zwaartepunt van zware onderdelen, zoals de 4-liter V8-twin-turbomotor met dry-sump-smering, de achterin gemonteerde transaxle en andere belangrijke mechanismen, is aanzienlijk verlaagd door een geoptimaliseerde positionering. Het zwaartepunt van zowel de bestuurder als de auto is ongeveer gelijkgemaakt door te streven naar een ideale rijpositie die het gevoel van eenheid tussen auto en bestuurder en het rijgemak moet verbeteren.

Een hoge stijfheid en een laag gewicht worden bereikt door gebruik te maken van Toyota's eerste volledig aluminium carrosserieframe. Het gebruik van koolstofvezelversterkte kunststof (CFRP), kunststof en andere lichtgewicht materialen in de carrosseriepanelen heeft geresulteerd in een sterke maar lichte carrosserie.

GR GT (prototype)

Het proces van de styling van het exterieur verschilt van dat van andere Toyota-modellen. Traditioneel verschuift de aandacht pas na de voltooiing van de vormgeving van het exterieur naar de aerodynamica, maar bij de GR GT ging dit andersom. Eerst werd de ideale aerodynamische vorm vastgesteld, waarna de styling van het exterieur in gang werd gezet. Aerodynamica-ingenieurs en exterieurontwerpers hebben samengewerkt om een vormgeving te realiseren die aerodynamische en koelprestaties nastreeft.

GR GT3 (prototype)

De GR GT3 heeft dezelfde drie elementen als de GR GT, waarop hij is gebaseerd: een laag zwaartepunt, een laag gewicht met hoge stijfheid en het streven naar goede aerodynamica. Hij voldoet aan de specificaties van de Fédération Internationale d'Automobile (FIA) GT3, de hoogste categorie van motorsport voor klanten op basis van productievoertuigen. De GR GT3 is bedoeld als een auto die wordt gekozen door mensen die willen winnen, maar die voor iedereen gemakkelijk te besturen is.

TGR is van mening dat het principe van 'de coureur staat voorop', dat net zo belangrijk is in de GR GT, ook van groot belang is in de GT3-raceautocategorie, waar zowel professionele coureurs als amateurcoureurs achter het stuur zitten. Tegelijkertijd werkt TGR niet alleen aan het vergroten van het concurrentievermogen van de GR GT3 als auto, maar ook aan het opzetten van een optimaal ondersteuningssysteem voor klanten die racen, zodat zij ten volle van de autosport kunnen genieten.