Toyota introduceert 9e generatie HiLux

Toyota's multi-path-aanpak stelt dat er geen universele oplossing bestaat voor de uiteenlopende behoeften van klanten en lokale infrastructuur. De nieuwe Hilux is volledig als multi-path model ontwikkeld en biedt een breed scala aan aandrijfopties, afgestemd op verschillende gebruikssituaties en markten.

Uitstraling

Het nieuwe design van de Hilux is ontwikkeld volgens het thema "Tough and Agile" en heeft een krachtige uitstraling met een compleet nieuw frontdesign. De voorzijde heeft slanke nieuwe koplampunits die zijn verbonden door een centrale strip met het klassieke TOYOTA-logo. Bij het elektrische model zorgt een aerodynamische aanpassing ervoor dat de traditionele grille vervalt en zijn speciale lichtmetalen wielen gemonteerd. Nieuwe kenmerken voor alle versies zijn onder meer een nieuwe achterbumper-trede voor gemakkelijke toegang en een opnieuw ontworpen instap.

Double Cab

Met de nieuwe generatie stapt Hilux over op één carrosserievorm, de Double Cab. In het interieur is de kwaliteit van de gebruikte materialen volgens Toyota op alle fronten verhoogd, met invloeden van de nieuwe Land Cruiser. De middenconsole heeft een nieuw horizontaal ontwerp met een 12,3-inch, aanpasbaar bestuurdersdisplay en een centraal multimediatouchscreen tot 12,3-inch. In Nederland zal de Hilux geleverd worden als vijfpersoons variant en ook als een tweepersoons variant met laadruimte in de cabine.

Alle 4x4- en off-road-bedieningen zijn centraal gegroepeerd voor eenvoudige bediening; het elektrische model gebruikt een single-action shift-by-wire-keuzeschakelaar. Voor de connectiviteit is de Hilux verkrijgbaar met een draadloze telefoonlader en USB-poorten voor de achterpassagiers.

Elektrische stuurbekrachtiging

Dit is ook de eerste Hilux met elektrische stuurbekrachtiging, met als voordelen directer stuurgedrag, gemakkelijker manoeuvreren en minder kans op terugslag bij rijden over oneffen terrein.

De functies in Toyota T-Mate, het pakket met veiligheid en rijassistentie, zijn aanzienlijk uitgebreid. Afhankelijk van uitvoering en lokale markt is de nieuwe Hilux beschikbaar met tal van nieuwe en verbeterde functies, waaronder een uitbreiding van Toyota Safety Sense met Low Speed Acceleration Suppression, Proactive Driving Assist en een Emergency Driving Stop System. Nieuwe over-the-air updates zorgen voor naadloze upgrades zodra die beschikbaar zijn.

Andere nieuwe systemen voor de Hilux zijn onder meer Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist en een Driver Monitor Camera.

Elektrische Hilux

De Hilux behoudt de fundamentele sterkte van zijn kenmerkende body-on-frame-constructie en is ontworpen voor off-road rijden, inclusief specifieke maatregelen om de batterij te beschermen tegen schade of waterinfiltratie. Opvallend is dat de doorwaaddiepte gelijk is aan die van het huidige model met verbrandingsmotor.

De Hilux BEV profiteert daarnaast van een Multi-Terrain Select-systeem dat de prestaties aanpast aan verschillende soorten off-roadterrein via rem- en koppelregeling, vergelijkbaar met rijden in L4-bereik bij een conventioneel aangedreven voertuig.

De aandrijflijn bestaat uit een lithium-ionbatterij van 59,2 kWh (bruto) en eAxles voor en achter die permanente vierwielaandrijving bieden, met 205 Nm koppel aan de voorzijde en 268,6 Nm aan de achterzijde. Voorlopige (nog niet gehomologeerde) gegevens geven een laadvermogen van 715 kg, een trekgewicht van 1.600 kg en een WLTP-rijbereik van ongeveer 240 km aan. Met een 150 kW DC-lader, waarmee de auto binnen 30 minuten van 10 naar 80% is geladen, wordt stilstand tot een minimum beperkt.

Hybrid 48V

De 48V mild-hybride aandrijflijn werd in 2025 geïntroduceerd in het huidige Hilux-gamma en groeit uit tot het volumemodel in Europa bij de geheel nieuwe generatie. De productie start in het voorjaar van 2026. Deze aandrijflijn is volledig geschikt voor het gebruik van HVO100 diesel.

Het systeem omvat een 48V lithium-ionbatterij, onder de achterbank geplaatst zodat de interieurruimte volledig behouden blijft, een elektromotor-generator en een DC-DC-omvormer. Het laadvermogen blijft behouden: er kan ruim één ton worden vervoerd in de auto en de maximale geremde aanhangmassa is nog altijd 3.500 kilogram.

De hybridecomponenten zijn ontworpen voor eenvoudige integratie en om zware bedrijfsomstandigheden aan te kunnen. Zo is de motor-generator hoog in het motorruim geplaatst, zodat de auto zijn doorwaaddiepte van 700 mm behoudt. De off-road mogelijkheden worden verbeterd met het Multi-Terrain Select-systeem. Dit kan door de bestuurder worden ingeschakeld om de prestaties aan verschillende ondergronden aan te passen; een Multi-Terrain Monitor is beschikbaar om het voertuig in uitdagende omstandigheden precies te positioneren. Ook is een Panoramic View Monitor beschikbaar ter ondersteuning bij parkeren en nauwkeurig manoeuvreren op de weg.

Waterstof-elektrisch

Aanvullend op de batterij-elektrische Hilux en de Hilux Hybrid 48V, is de komst van een derde variant van de Hilux officieel bevestigd: de waterstof-elektrische Hilux. De Hilux met waterstof-brandstofcel moet in 2028 op de markt komen. Op een later moment volgt meer informatie over de toekomstige waterstof-elektrische variant van de Toyota Hilux.

MyToyota-app

Nieuwe Hilux-eigenaren hebben toegang tot remote- en connected-diensten via de MyToyota-app, bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke/fleetklanten. Wagenparkbeheerders kunnen gegevens van maximaal 10 voertuigen bekijken, waaronder locatie, brandstofniveau en EV-laadstatus, en rij-analyses zoals rittenhistorie.