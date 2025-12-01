Toyota maakt prijs bZ4X Touring bekend

Ongeacht de keuze voor voorwielaandrijving of AWD, is de bZ4X Touring altijd uitgerust met een lithium-ionbatterij met een bruto capaciteit van 74,7 kWh en - afhankelijk van de uitvoering - een AC-boordlader van 11 kW of 22 kW. Het maximale snellaadvermogen (DC) bedraagt 150 kW.

De batterij is uitgerust met een nieuw waterkoelsysteem en een voorverwarmingsfunctie die de bestuurder handmatig of automatisch kan activeren door naar een snellaadstation te navigeren, zodat de batterij bij het begin van het opladen de optimale temperatuur heeft.

Dynamic

De Dynamic vormt het instapmodel met een 167 kW / 227 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Daarmee heeft de auto een maximale actieradius van 560 kilometer (WLTP gemengde cyclus1. De matzwarte wielkastranden, dakrails en zwarte 18-inch lichtmetalen velgen geven de auto een avontuurlijke uitstraling.

Achter de elektrisch bedienbare achterklep gaat een bagageruimte van 600 liter schuil, met een dubbele laadvloer. Op de achterbank zijn drie zitplaatsen en 2 USB-C-laadpoorten. Voorin valt het 14-inch scherm voor het multimediasysteem en een dubbele draadloze telefoonlader op. Met het hooggeplaatste 7-inch digitale informatiedisplay beschikt de bestuurder over de belangrijkste rijgegevens. Voorruit, stoel- en stuurwielverwarming is standaard, net als Climate Control met twee zones en een warmtepomp voor efficiënte verwarming. Met de Connected Services is de auto ook op afstand voor te verwarmen. Keyless entry is standaard, net als keyless start.

De auto beschikt standaard over het zeer uitgebreide Toyota Safety Sense pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen met onder meer Intelligent Adaptive Cruise Control, Emergency Driving Stop System en Proactive Driving Assist. Met de Panoramic View Monitor 360 graden camera, Blind Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert met automatische remfunctie en intelligente parkeersensoren voor en achter is parkeren en manoeuvreren eenvoudig.

De bZ4X Touring Dynamic is leverbaar vanaf 48.995 euro (fiscale waarde van 47.790 euro). Met Toyota Operational Lease is de bZ4X Touring Dynamic te rijden vanaf 670 euro per maand.4 Met Toyota Private Lease is de bZ4X Touring te rijden vanaf 699 euro per maand.

Dynamic AWD

Met de Dynamic AWD wordt dezelfde uitrusting overgenomen en krijgt de bZ4X Touring de krachtigste batterij-elektrische aandrijflijn van Toyota op dit moment. Met een systeemvermogen van 280 kW / 380 pk komt de bZ4X Touring geen kracht tekort.

Tegelijkertijd maakt All-Wheel Drive de bZ4X Touring veelzijdiger. X-MODE-aandrijfregeling en Grip Control geven de bZ4X Touring in theorie AWD-capaciteiten. De auto belooft tractie en prestaties op ruwere of losse ondergronden. Ook Downhill Assist Control (DAC) is standaard op de bZ4X Dynamic AWD. Met de optionele afneembare trekhaak heeft de Toyota bZ4X Touring Dynamic AWD een maximaal geremd aanhanggewicht van 1.500 kilogram.

De bZ4X Dynamic AWD is leverbaar vanaf 52.995 euro (fiscale waarde van 51.790 euro). Met Toyota Operational Lease is de First Edition te rijden vanaf 725 euro per maand. Met Toyota Private Lease is de bZ4X Dynamic AWD te rijden vanaf 759 euro per maand.

Executive AWD

De meest complete bZ4X Touring is de Executive AWD. Net als de Dynamic AWD beschikt deze versie over de 280 kW / 380 pk sterke aandrijflijn. Om AC-laden sneller te laten verlopen, beschikt de Executive AWD standaard over een 22 kW-boordlader.

Van buiten is de Executive AWD te herkennen aan een hoogglans zwart inzetstuk in de motorkap en aan het grote panoramadak. Van binnen krijgt de Executive AWD luxueuze bekleding van synthetisch leder. Dit is in twee kleuren leverbaar: zwart en khaki. Beide voorstoelen zijn geventileerd en elektrisch verstelbaar, waarbij de bestuurdersstoel ook over een geheugenstand beschikt. Onder het dashboard is infraroodverwarming geplaatst, een efficiënte manier van verwarmen. Ook op de achterbank wordt het comfort verhoogd: de buitenste zitplaatsen op de achterbank zijn verwarmd.

Met de optionele afneembare trekhaak heeft de Toyota bZ4X Touring Executive AWD een maximaal geremd aanhanggewicht van 1.500 kilogram.

De Toyota bZ4X Touring Executive AWD is te bestellen vanaf 57.995 euro (fiscale waarde van 56.790 euro). Optioneel is de Executive AWD uit te rusten met 20-inch zwarte lichtmetalen velgen. Dit kost slechts 995 euro. Met Toyota Operational Lease is de bZ4X Touring Executive AWD te rijden vanaf 776 euro per maand. Met Toyota Private Lease is de auto te rijden vanaf 829 euro per maand.

Zes kleurstellingen

Alle uitvoeringen zijn te bestellen in zes verschillende kleurstellingen die allemaal uniek zijn voor de bZ4X Touring: Crystal Black, Magnetite Grey, Ice Silver, Crystal White, Sapphire Blue en Brilliant Bronze. De laatste kleur is de introductiekleur van de bZ4X Touring.

Net als voor elke Toyota geldt ook voor de nieuwe bZ4X Touring een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer als de auto volgens fabrieksvoorschrift bij een officiële Toyota-dealer of Erkend Reparateur onderhouden wordt. Voor het batterijpakket is de garantie uitgebreider: tot 10 jaar of tot 1.000.000 kilometer.

Toyota opent de orderboeken voor de nieuwe bZ4X Touring. In april 2026 worden de eerste exemplaren bij de Nederlandse dealers verwacht.