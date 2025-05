Toyota introduceert bZ4X Touring

De Toyota bZ4X Touring is duidelijk herkenbaar als bZ4X, maar tegelijkertijd is hij ook een maat groter. Hij is 140 mm langer en 20 mm hoger (totale afmetingen respectievelijk 4.830 mm en 1.670 mm), waardoor de bagageruimte met meer dan een derde is vergroot (148 liter extra) tot 600 liter. De daklijn loopt hoger door, waardoor er ook in de hoogte grotere voorwerpen meegenomen kunnen worden in de auto.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bZ4X zijn te vinden bij de langere achterzijde van de auto, met een nieuw ontwerp van de onderste bumper en led-combinatielampen die een modernere, outdoor-look hebben. De monotone carrosseriekleuren worden aangevuld met een nieuwe kleur: Brilliant Bronze.

Het interieur heeft een nieuw ontwerp dat lijkt op dat van de nieuwe bZ4X: een nieuwe middenconsole met ruimte voor smartphones en een nieuw dashboard met een standaard 14-inch multimediascherm. De nieuwe City Moss bekledingskleur, die past bij het authentieke SUV-karakter van het model, debuteert in de bZ4X Touring.

Aandrijving en prestaties

De nieuwe bZ4X Touring wordt net als de andere batterij-elektrische modellen geleverd met voorwielaandrijving en vierwielaandrijving (AWD). De AWD-versie met Toyota's X-MODE-aandrijfregeling en Grip Control claimt AWD-capaciteiten en levert extra tractie op ruwere of losse ondergronden.

Ongeacht de keuze voor voorwielaandrijving of AWD, is de bZ4X Touring altijd uitgerust met een lithium-ionbatterij met een bruto capaciteit van 74,7 kWh en (afhankelijk van de uitvoering) een ingebouwde lader van 11 kW of 22 kW. Het maximale snellaadvermogen (DC) bedraagt ongeveer 150 kW.

Het beoogde maximale vermogen voor het model met voorwielaandrijving bedraagt 165 kW (224 pk) en voor de bZ4X Touring met AWD is dat 280 kW (380 pk), waarmee dit model de krachtigste batterij-elektrische Toyota op de markt is. Deze versie mag bovendien aanhangers tot een gewicht van 1.500 kilogram trekken.

Waterkoeling en voorverwarmen

De batterij is voorzien van de nieuwste ontwikkelingen van Toyota op het gebied van oplaadtijden. Hij is uitgerust met een nieuw waterkoelsysteem en een voorverwarmingsfunctie die de bestuurder handmatig of automatisch kan activeren door naar een snellaadstation te navigeren, zodat de batterij bij het begin van het opladen de optimale temperatuur heeft. Dit is vooral bedoeld voor koudere klimaten.

De aandrijflijn profiteert van Toyota's nieuwe eAxles. Deze maken gebruik van nieuwe siliciumcarbide (SIC) halfgeleiders, waardoor ze efficiënter werken en meer vermogen leveren, terwijl ze ook lichter en compacter zijn.

Batterijgarantie

Net als alle nieuwe batterij-elektrische auto's van Toyota wordt de bZ4X Touring geleverd met een garantie op de kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de batterij. Het Health Check-batterijprogramma van Toyota dekt de batterij elk jaar tot een leeftijd van 10 jaar of een kilometerstand van 300.000 kilometer, afhankelijk van een jaarlijkse batterijcontrole.

Eerste helft van 2026

De bZ4X Touring wordt in de eerste helft van 2026 in Nederland geïntroduceerd. Meer gegevens en de prijzen worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt.