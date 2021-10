Toyota viert 50 jaar Europese productie

6 oktober 2021 | 50 jaar geleden begon Toyota zijn Europese verhaal met een bescheiden productiefaciliteit in Portugal. In 1971 opende Toyota hier - om precies te zijn in de Portugese plaats Ovar, ongeveer 45 kilometer onder de havenstad Porto - samen met de Portugese holding Salvador Caetano zijn eerste Europese fabriek die tegenwoordig bekendstaat als de 'Ovar-fabriek'. Een halve eeuw later, heeft Toyota meer dan tien miljard euro geпnvesteerd in zijn Europese productievestigingen en is het door heel Europa sterk vertegenwoordigd.

Trouw aan zijn filosofie van 'produceren waar je verkoopt', opende Toyota begin jaren 90 motor- en autofabrieken in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien heeft Toyota zijn aantal Europese fabrieken alleen maar uitgebreid en bezit het productiefaciliteiten in Frankrijk, Turkije, Tsjechiл, Polen en Rusland; in totaal op negen locaties.

De Europese Toyota fabrieken hebben bij elkaar inmiddels meer dan 13 miljoen voertuigen geproduceerd. Er werken ongeveer 22.000 medewerkers. Ze leveren een omzet van meer dan zes miljard euro aan een netwerk van ongeveer 400 Europese leveranciers. Altijd streeft Toyota ernaar een maatschappelijk verantwoorde werkgever te zijn door nauw samen te werken met de lokale gemeenschappen waar het actief is.

In 2010 was Toyota er vroeg bij met de Europese productie van een geлlektrificeerd model, namelijk de Toyota Auris Hybrid die toen bij Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) in productie ging. Tegenwoordig is nagenoeg 60 procent van het totale Europese productievolume een extra zuinige Hybrid (incl. Lexus).

Marvin Cooke, Executive Vice President, Toyota Motor Europe (TME): "We zijn er trots op dat we de mijlpaal van 50 jaar Europese productie hebben bereikt.Het feit dat meer dan twee op de drie voertuigen die we in Europa verkopen ook in Europa worden gebouwd, levert een belangrijke bijdrage aan de directe werkgelegenheid hier. En door lokaal een fors aantal geлlektrificeerde voertuigen te produceren, verminderen we bovendien onze impact op het milieu. Medehierdoor behalen we consequent de door de EU opgelegde doelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot."

