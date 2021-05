Toyota verlaagt tijdelijk prijs hybrides

3 mei 2021 | Toyota maakt de aanschaf van zijn hybridemodellen aantrekkelijk door tijdelijk de meerprijs in vergelijking tot een benzineversie voor zijn rekening te nemen. Wie een Toyota met benzinemotor aanschaft, kan dus zonder ook maar iets bij te betalen voor een extra zuinige en complete (want: standaard automaat) Toyota Hybrid kiezen. Het voordeel loopt op tot 2.500 euro.

Met de gratis Hybrid upgrade kan de consument kiezen uit de volgende Toyota hybridemodellen: Yaris Hybrid, Corolla Hybrid (Hatchback, Touring Sports en Sedan), Toyota C-HR Hybrid, RAV4 Hybrid en Camry Hybrid. Wie kiest voor de Toyota C-HR Hybrid of Corolla Hybrid profiteert van 1.800 tot 2.500 euro voordeel. Het voordeel op de Toyota Yaris bedraagt 2.000 tot 2.200 euro. De zakelijke rijder die hierbij voor een Business Edition kiest profiteert hierdoor van een iets aantrekkelijkere fiscale bijtelling.

Hybride zit diepgeworteld in het Toyota DNA. Al in 1997 introduceerde Toyota de eerste in massa geproduceerde hybrideauto, de Toyota Prius. Sindsdien heeft Toyota de technologie verder ontwikkeld en verfijnd. Wereldwijd zijn door Toyota Motor Corporation al meer dan 17 miljoen auto's op de markt gebracht met deze aandrijving. Al sinds het debuut van de eerste generatie Prius is het doel van Toyotaom hybride rijden voor zoveel mogelijk consumenten toegankelijk te maken en zo mee te helpen aan de uitstootreductie van CO2.

Toyota onthult bZ4X Concept

19 april 2021

Toyota onthult nieuwe GR 86

5 april 2021

Toyota toont Yaris Cross Adventure

29 maart 2021

Toyota toont Aygo X Prologue

17 maart 2021