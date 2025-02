Toyota verkoopt 6 miljoenste hybride in Europa

Als onderdeel van de multi-path-strategie, levert Toyota in Europa een breed scala batterij-elektrische, waterstof-elektrische, plug-in hybride en hybride modellen. Sinds 1995 heeft Toyota de gemiddelde uitstoot van nieuw verkochte modellen in Europa met meer dan 50 procent (tussen 1995 en 2021 is Toyota's gemiddelde uitstoot van nieuwe verkochte voertuigen teruggebracht van 192 CO2 g/km naar 92 CO2 g/km. In 2021 veranderde de methodiek voor het meten van de CO2-uitstoot van NEDC naar WLTP) teruggebracht. Dit toont aan dat de gediversifieerde benadering met betrekking tot elektrificatie een positieve impact heeft.

In 2024 boekte Toyota betere verkoopresultaten dan de gehele autosector, met een verkoopstijging van 4 procent ten opzichte van 2023. Toyota en Lexus verkochten in totaal 1,2 miljoen auto's; een recordaantal. De mix van geëlektrificeerde voertuigen heeft binnen TME's portfolio een aandeel van 74 procent. Dit laat duidelijk zien dat er vanuit de markt ruimte is voor alternatieve oplossingen voor het terugdringen van de CO2-emissie, zoals Toyota die met de multi-path-strategie aanbiedt.

Wereldwijd heeft Toyota in de periode van 1997 tot en met 2024 meer dan 30 miljoen geëlektrificeerde voertuigen verkocht.