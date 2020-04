Toyota verkoopt 15 miljoenste hybride

29 april 2020 | Toyota Motor Europe heeft in Europa meer dan 2,8 miljoen hybridemodellen verkocht een mijlpaal sinds de introductie van het eerste model in 1997, de Toyota Prius. Wereldwijd staat de teller op ruim 15 miljoen exemplaren. Vorig jaar was van alle wereldwijde Toyota verkopen meer dan de helft een hybridemodel, namelijk 52 procent. In West-Europa bedraagt dit percentage 63 procent. Het aanbod is dan ook groot. In Nederland gaat het om negen modellen waaronder de Toyota Yaris, Corolla, de Camry en RAV4.

Het wereldwijde aanbod bestaat uit 44 hybridemodellen (HEV, Hybrid Electric Vehicle, incl. Lexus). Dat is duidelijk meer dan dat ene model waarmee het allemaal begon, de Toyota Prius. Die is inmiddels uitgegroeid tot het symbool van de vroege en visionaire blik die Toyota al in de jaren 90 had op de massa-elektrificatie van de auto-industrie.

Al meer dan 25 jaar geleden besloot Toyota hybridemodellen te produceren. Een team onder leiding van Takeshi Uchiyamada ontwikkelde een auto voor de 21ste eeuw, een auto die minder CO2 en schadelijke stoffen uitstootte. Het resultaat was de eerste generatie Prius, die in 1997 op de markt kwam. Rond dezelfde tijd werd het Verdrag van Kyoto opgesteld, dat ten doel had de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Vandaag de dag, meer dan 15 miljoen hybridemodellen later, heeft Toyota een belangrijke bijdrage weten te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot doordat de hybridetechnologie geleid heeft tot een wereldwijde reductie van 120 miljoen ton CO2 in vergelijking tot wanneer de verkopen benzineauto's zouden zijn.

"We zijn hard op weg om nu al te voldoen aan de door de EU vastgestelde grens van 95 gr/km CO2 voor 2020 en 2021. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de succesvolle verkoop van onze hybridemodellen", zegt Matt Harrison, Executive Vice President van Toyota Motor Europe (TME). "Hierbij wil ik benadrukken dat onze hybridemodellen in steden gedurende lange tijd volledig elektrisch kunnen rijden en dan helemaal geen schadelijke emissies kennen."

Alhoewel Toyota van mening is dat HEV's een essentieel onderdeel vormen van de toekomstige mix van geëlektrificeerde voertuigen, neemt het zijn ruim 20 jaar ervaring met elektrificatie mee in zijn strategie met betrekking tot andere geëlektrificeerde aandrijflijnen. Toyota biedt verschillende geëlektrificeerde aandrijflijnen aan en blijft dit in de toekomst doen. Volgens Toyota is er een toekomst weggelegd voor meerdere geëlektrificeerde aandrijflijnen. HEV, maar ook PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), BEV (Battery Electric Vehicle) en FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) zullen allemaal een rol spelen en niet alleen één enkele aandrijflijn.

Shigeki Terashi, Chief Officer Toyota Motor Corporation (TMC): "Natuurlijk werken we hard aan het verbeteren van de accucapaciteit en het terugdringen van de kosten van BEV's, maar we moeten voorkomen dat we geen plan hebben totdat we deze hindernissen overwonnen hebben. Ondertussen kunnen we een bijdrage leveren door onze HEV's verder te ontwikkelen en verbeteren."

Toyota is van plan om tot 2025 40 nieuwe of vernieuwde geëlektrificeerde voertuigen te presenteren waaronder ten minste 10 ZEV's (Zero Emission Vehicle). De hybridemodellen (HEV's) blijven in die tijd een belangrijk onderdeel van de aandrijfmix die Toyota voor zijn klanten voor ogen heeft. Samen met de andere geëlektrificeerde voertuigen helpen deze modellen emissies verder te verlagen. Dat is het doel van Toyota sinds het meer dan 20 jaar geleden zijn eerste hybridemodel, de Prius, presenteerde.

Toyota introduceert Yaris Cross

23 april 2020

Toyota prijst Yaris 2020

15 april 2020

Toyota verkoopt 10 miljoenste RAV4

10 april 2020

Toyota GR Yaris nu te reserveren

5 maart 2020