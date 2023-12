Toyota toont Sport Crossover Concept

Toyota onthulde het conceptmodel tijdens het Toyota Kenshiki Forum in Brussel. Toyota presenteerde de Sport Crossover Concept voor het eerst op Auto Shanghai, in april van dit jaar. Het model is voor zowel de Chinese als de Europese markt ontwikkeld door BYD Toyota EV Technology Co. Ltd. (BTET) - een joint venture opgericht door Toyota en BYD.

De auto heeft een slank, aerodynamisch silhouet en coupé-achtige lijnen. Daardoor wordt de Sport Crossover Concept het stijlicoon binnen het gamma batterij-elektrische voertuigen (BEV's) van het merk. De auto is daarom gericht op klanten die een stijlvol alternatief voor SUV's zoeken.

Toyota is van plan om in Europa tegen 2026 zes BEV-modellen te introduceren. Een gevarieerd modellengamma van geëlektrificeerde auto's helpt Toyota Motor Europe zijn doel te bereiken om tegen 2035 uitsluitend nog emissievrije modellen aan te bieden en tegen 2040 volledige koolstofneutraliteit te bereiken.