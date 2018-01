Toyota

Toyota toont Platform 3.0 zelfrijdende auto

5 januari 2018 | Het Toyota Research Institute (TRI) presenteert een autonoom rijdend testvoertuig van de volgende generatie, Platform 3.0. Het nieuwe testvoertuig, gebaseerd op de Lexus LS 600hL, biedt meer technologische mogelijkheden in combinatie met het nieuwe harmonieuze design van de LS. Platform 3.0 maakt in januari 2018 zijn debuut op de Toyota stand op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.