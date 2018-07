Toyota toont innovatiekracht tijdens Tokyo 2020

24 juli 2018 | Met nog twee jaar te gaan tot de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, presenteert Toyota het mobiliteitsconcept dat de basis vormt van al zijn activiteiten aldaar. De mobiliteitsoplossingen voor 'Tokyo 2020' zijn gebaseerd op drie pijlers: 1: Mobility for all, 2: Duurzaamheid, met de nadruk op waterstof en 3: transport van de atleten, bezoekers, media en staf. Toyota is de eerste wereldwijde mobiliteitspartner van de Olympische en Paralympische Spelen.

Toyota wil van de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 een demonstratie evenement maken van zijn toekomstvisie ("Mobility for all"). Toyota is van mening dat wanneer iedereen toegang heeft tot mobiliteit, inclusief degenen met een beperking, de fundamentele betekenis hiervan het best tot zijn recht komt. Samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en de organisatie van 'Tokyo 2020' wil Toyota de spelen tot de meest innovatieve ooit maken.

"Vrijheid van mobiliteit maakt het voor iedereen mogelijk om deel uit te maken van de maatschappij", aldus Toyota President Akio Toyoda. "Als iemand een uitdaging wil aangaan waarbij bewegen een obstakel vormt, willen we dit probleem tackelen. Door betrokken te zijn bij de Olympische en Paralympische Spelen, maakt Toyota duidelijk dat het iedereen zijn unieke persoonlijkheid respecteert en diversiteit omarmt. Op die manier komen we dichterbij ons doel van 'Mobility for all' waarmee we uiteindelijk iedereen zijn dromen waar kunnen maken."

In navolging van de in 2015 getekende sponsorovereenkomst met het IOC en IPC, startte Toyota vorig jaar zijn eerste wereldwijde campagne. De naam hiervan luidt 'Start Your Impossible'. De campagne is bedoeld om mensen dichter bij elkaar te brengen en moet een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen al zijn uitdagingen kan aangaan.

Tijdens 'Tokyo 2020' focust het sponsorschap van Toyota zich op de volgende drie pijlers: