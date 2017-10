Toyota toont Fine-Comfort Ride Concept in Tokyo

20 oktober 2017 | Toyota stelt de Fine-Comfort Ride Concept voor: een futuristische brandstofcelauto. Belangrijke kenmerken zijn een flexibel interieur, kunstmatige intelligente (Artificial Intelligence) in de vorm van de zogeheten AI Agent en elektropower met waterstof als duurzame energiebron. Hierbij stoot de Toyota Fine-Comfort Ride alleen water uit. Toyota onthult de Fine-Comfort Ride op de Tokyo Motor Show 2017 die op 28 oktober tot en met 5 november voor het publiek geopend is.

Toyota onderzoekt met de ontwikkeling van de Fine-Comfort Ride de verdere mogelijkheden van brandstofcelauto's. Die mogelijkheden zijn er, onder meer vanwege de uitstekende milieuprestaties zoals geen CO2-emissie en nul uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in combinatie met praktische eigenschappen als een tanktijd van circa slechts drie minuten en - in het geval van de Fine-Comfort Ride - een actieradius van 1.000 kilometer.

De Toyota vormgevers vonden voor het exterieur inspiratie in de vorm van een diamant. Dat heeft geleid tot een passagierscompartiment dat aan de voorzijde en in het midden breder is dan aan de achterzijde. Hierdoor beschikken de passagiers vooral op de eerste en tweede zitrij over maximale ruimte. Bovendien had dit een positief effect op de stroomlijn van de Fine-Comfort Ride.

De Toyota Fine-Comfort Ride maakt handig gebruik van de flexibele indeling die uniek is aan elektrisch aangedreven auto's, inclusief de mogelijkheid de elektromotor in een wiel te plaatsen. Daarbij zijn de wielen zo ver mogelijk op de hoeken geplaatst. Dit levert behalve veel interieurruimte extra stabiliteit en stilte op, kenmerken die passen bij een premium auto als de Fine-Comfort Ride.

Het studiemodel is 4.830 mm lang, 1.950 mm breed en 1.650 mm hoog. De wielbasis bedraagt 3.450 mm. Binnen die lange wielbasis creëert Toyota zes zitplaatsen, met op de eerste en tweede zitrij twee verstelbare zitplaatsen. De stoelen op deze rijen passen zich voor maximaal comfort aan het postuur van de passagier aan.

Extra comfort biedt de toegepaste AI-technologie in de vorm van de zogeheten 'AI Agent' die emoties herkent en de voorkeuren van de bestuurder leert kennen. Informatie is voor alle inzittenden toegankelijk. Zelfs de ruiten fungeren als touchscreens.