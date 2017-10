Toyota toont drie conceptcars op Tokyo Motorshow 2017

16 oktober 2017 | Toyota onthult op de Tokyo Motor Show (28 oktober - 5 november 2017) drie elektrisch aangedreven Concept-i voertuigen. Voor deze concepts is een belangrijke rol is weggelegd voor AI, ofwel kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). Hierdoor leren de Concept-i modellen de bedoelingen van de bestuurder te begrijpen en acteren ze als partners in het verkeer. De Concept-i modellen die Toyota op de Tokyo Motor Show 2017 laat zien, zijn de Concept-i, de Concept-i RIDE en de Concept-i WALK. Eerstgenoemde werd in januari van dit jaar gepresenteerd op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De variaties Concept-i RIDE en Concept-i WALK maken hun werelddebuut in Tokyo.

De Toyota Concept-i modellen zijn ontwikkeld om de partner van toekomstige eigenaren te worden in plaats van slechts hun vervoermiddel. De Concept-i modellen leren om hun bestuurder te begrijpen (LEARN). De toegepaste AI-technologie in de vorm van de zogeheten 'AI Agent' herkent emoties en beoordeelt de voorkeuren van de bestuurder. Samen met de mogelijkheid om autonoom te rijden, levert dit de bestuurder een veilige autorit op (PROTECT). De 'AI Agent' kan ook anticiperen op hoe de bestuurder zich voelt, ofwel in welke 'mood' hij of zij zich bevindt. Dit leidt tot een geheel nieuwe vorm van rijplezier (INSPIRE).

De 4-zits Concept-i schat emoties en het niveau van alertheid van de bestuurder in door zijn expressies, rij-activiteiten en manier van praten te interpreteren en als zodanig te begrijpen (LEARN). De 4,51 meter lange conceptcar vergelijkt algemene informatie zoals nieuws op het web met informatie van individuen zoals activiteiten op social media, GPS-informatie en de conversatiegeschiedenis in de auto. Hiermee maakt de Concept-i een inschatting van de voorkeuren van de bestuurder op basis van herhaalde onderwerpen. Verder kan de Concept-i met de bestuurder in dialoog gaan en hiervoor onderwerpen aandragen die passen bij de gesteldheid van de bestuurder op dat moment.

Als de bestuurder zich in een gevaarlijke of stressvolle situatie bevindt, schakelt de auto over naar autonoom rijden (PROTECT). Bovendien ondersteunt hij de bestuurder door de vijf zintuigen te stimuleren om hem of haar wakker te houden wanneer hij of zij zich slaperig voelt of om bestuurders zich te laten ontspannen tijdens momenten van stress. Toyota wil de Concept-i rond 2020 op de weg hebben. De eerste praktijktests beginnen kort na de Tokyo Motor Show.

Met de Concept-i RIDE kan iedereen genieten van de vrijheid die mobiliteit biedt, ook rolstoelgebruikers en ouderen kunnen er op een laagdrempelige manier gebruik van maken. De 2-persoons stadsauto is uitgerust met vleugeldeuren die tot ver in het dak openen. Zodra het portier opent, schuift de elektrische bestuurdersstoel naar de deuropening zodat gebruikers (ook rolstoelgebruikers) gemakkelijk kunnen instappen. Door de grote deuropening kan de rolstoel eenvoudig ingeladen worden. De stoelen zijn dusdanig vormgegeven dat de rolstoel achterin meegenomen kan worden. In de Concept-i RIDE hebben het stuur en de pedalen plaatsgemaakt voor een joystick. Tijdens het rijden bevindt de bestuurdersstoel zich in het midden van de auto. De Concept-i RIDE kan tot 100-150 kilometer elektrisch rijden zonder op te laden en is dan ook zeer geschikt als deelauto in stedelijke gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat.

De Toyota Concept-i WALK is het derde vervoermiddel binnen de Concept-i reeks. De draaicirkel van de elektrisch aangedreven futuristische step is klein. Verder neemt hij net zo weinig ruimte in als een voetganger. De Concept-i Walk begrijpt zijn bestuurder op basis van gesprekken met de AI Agent en data die via de sensoren in de handgrepen binnenkomen. Op die manier leidt de Concept-i WALK zijn bestuurder veilig naar zijn bestemming. Als de Concept-i WALK tijdens het rijden gevaar opmerkt, waarschuwt hij de bestuurder en neemt-ie automatisch maatregelen dit te mijden. Door de toepassing van drie wielen en een variabele wielbasis is de stabiliteit tijdens zowel rijden als remmen optimaal. De elektrische actieradius bedraagt 10-20 kilometer. Het doel van de Toyota Concept-i WALK is een voertuig bieden dat gebruikt kan worden voor korte ritten en in samenhang met andere vervoersfaciliteiten.