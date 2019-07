Toyota toont Accessible People Mover

18 juli 2019 | Toyota heeft aangekondigd dat het een nieuw product gaat ontwikkelen dat zal worden gebruikt tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio (Japan). Dit voertuig heet APM (Accessible People Mover) en wordt speciaal voor de spelen ontwikkeld.

Toyota wil via de Olympische en Paralympische Spelen iedereen de vrijheid om te bewegen geven. Of zoals Toyota zegt: 'Mobility for All'. De APM is de oplossing hiervoor. Het 'last mile'-voertuig helpt tijdens de spelen om zoveel mogelijk mensen naar hun plek van bestemming te brengen, onder wie atleten, personeel en bezoekers, óók degene met een lichamelijke beperking, ouderen, zwangere vrouwen en gezinnen met kleine kinderen. Naar verwachting zal de APM ook ingezet worden tijdens nevenactiviteiten in de zomer van 2020. Toyota wil tijdens de spelen ongeveer 200 exemplaren van de APM inzetten om het vervoer van bezoekers en personeel rond verschillende faciliteiten te ondersteunen. Voorbeelden zijn plekken waar evenementen en/of wedstrijden worden gehouden en het olympisch dorp waar de sporters zijn ondergebracht.

Het basismodel is een Battery Electric Vehicle (BEV) met de afmetingen 3,9 x 1,6 x 2,0 meter (l x b x h) dat met een lage snelheid van maximaal 19 km/uur korte afstanden kan afleggen. Een Battery Electric Vehicle (BEV) met de afmetingen 3,9 x 1,6 x 2,0 meter (l x b x h) dat met een lage snelheid van maximaal 19 km/uur korte afstanden kan afleggen om zodoende bezoekers en medewerkers van grote evenementen te vervoeren. De actieradius bedraagt 100 kilometer.

De APM biedt een zitplaats aan vijf passagiers, die allemaal achter de bestuurder zitten. De in totaal zes zitplaatsen zijn verdeeld over drie zitrijen. Op de tweede zitrij kunnen drie personen naast elkaar zitten. Op de achterste zitrij passen twee personen. Door de stoelen neer te klappen, kunnen ook mensen in een rolstoel in de APM plaatsnemen.

Voor extra veiligheid zit de bestuurder van de APM hoger dan zijn passagiers en direct achter het centraal gepositioneerde stuurwiel; hierdoor kan de bestuurder een oogje in het zeil houden en passagiers assisteren tijdens het in- en uitstappen. Passagiers kunnen aan beide kanten van de APM in- en uitstappen. Hierbij kunnen ze gebruikmaken van de veiligheidsbeugels en -stangen. De APM is verder voorzien van oprijplaten en bevestigingspunten voor rolstoelgebruikers zodat ook zij optimaal toegang hebben.

Gebaseerd op het basismodel waarbij de helft van de tweede en derde zitrij is verwijderd om plaats te kunnen maken voor een stretcher. Om mensen op een veilige en stabiele manier verlichting te kunnen bieden, kan de APM als aanvulling hierop ook uitgerust worden mét een stretcher. Het voertuig is dusdanig ontworpen dat twee hulpverleners direct naast de persoon kunnen zitten die op de stretcher ligt.