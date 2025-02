Toyota ontwikkelt 3e generatie brandstofcel

Naast personenauto's zal het 3e generatie FC-systeem vooral worden toegepast in lichte en zware bedrijfsvoertuigen en zal op zijn vroegst na 2026 op markten in voornamelijk Japan, Europa, Noord-Amerika en China worden geïntroduceerd.

In Japan werkt Toyota samen met vele partners om deze systemen in de commerciële sector te implementeren en te helpen bij het creëren van een waterstofeconomie. Het nieuwe 3e generatie FC-systeem is ontwikkeld op basis van feedback van klanten en inzichten uit proof-of-concepts en demonstratietests in de afgelopen jaren.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van het 3e generatie FC-systeem:

Verbetering van de duurzaamheid. Tot twee keer die van de vorige generatie, waardoor een levensduur wordt bereikt die vergelijkbaar is met die van dieselmotoren en een onderhoudsvrij ontwerp.

Verbeterde efficiƫntie van 1,2x die van de vorige generatie, waardoor een 20% grotere actieradius mogelijk is.

Aanzienlijke kostenreductie door innovaties in celontwerp en fabricageprocessen.

Uitbreiding van het assortiment

Het 3e generatie FC-systeem kan worden toegepast in een verscheidenheid aan commerciële voertuigen, personenauto's en universele toepassingen, zoals stationaire generatoren, spoorwegen en schepen. Voor zware bedrijfsvoertuigen biedt het nieuwe FC-systeem een duurzaamheid die vergelijkbaar is met dieselmotoren en een hoog vermogen. Door het systeem compacter te ontwerpen, kan het bovendien gemakkelijker worden geïntegreerd in verschillende bedrijfsvoertuigen.