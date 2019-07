Toyota test autonoom rijden op openbare weg

11 juli 2019 | Het in Brussel gevestigde Toyota Motor Europe (TME) begint met het testen van autonome rijsystemen op openbare wegen in Europa. Het testen van de in eigen huis ontwikkelde autonome rijsystemen vindt plaats in het centrum van Brussel. Een speciaal geprepareerde Lexus LS legt daar de komende dertien maanden herhaaldelijk een vaste route af.

Toyota heeft als doel: nul verkeersdoden. Gerard Killmann, Vice President Research and Development bij TME: "Binnen de wereldwijde activiteiten van Toyota zorgt de afdeling Research & Development van TME voor de ontwikkeling van software die de omgeving kan herkennen en begrijpen. Toyota wil het aantal verkeersdoden tot nul reduceren. Het hoofddoel van de pilot is om het effect van complex en onverwacht menselijk gedrag op autonome rijsystemen te onderzoeken. Brussel is perfect geschikt om dit te onderzoeken. Na de succesvolle tests op de Japanse en Amerikaanse openbare weg, gaan we de technologie nu ervaren op het Europese wegennet."

Christophe Vanoerbeek van Brussels Mobility: "De stad Brussel en in het bijzonder Brussel Mobility zijn vastbesloten om op de hoogte te blijven van de meest recente technologie op het gebied van autonome rijsystemen. We zijn ervan overtuigd dat autonoom rijdende voertuigen een oplossing zijn voor het alsmaar drukker wordende stadsverkeer en de veiligheid hiervan. Onze visie hebben we vertaald in vijftig actiepunten en een hiervan is het anticiperen op zelfstandig rijdende auto's. We mogen er trots op zijn dat Brussel de proeftuin is voor deze state-of-the-art mobiliteitsoplossingen."

De Lexus LS die op de openbare weg zal rijden, is een regulier productiemodel waarvan het dak voorzien is van verschillende sensoren, LIDAR- en radartechnologie, camera's en een zeer nauwkeurig positioneringssysteem. In de auto is een medewerker van TME aanwezig, een zogeheten Safety Driver. Die kan te allen tijde ingrijpen en de autonome rijtechnologie overrulen. Een systeembeheerder die de systemen observeert, vergezelt de Safety Driver. De voorbereidingen namen maanden in beslag. Daarbij werd de technologie getest, de inzittenden getraind en de route geanalyseerd.

De pilot sluit aan op de visie van Toyota om voor iedereen veilige en toegankelijke mobiliteit te ontwikkelen, 'Ever-Better Mobility for All'. Toyota ziet de bestuurder en zijn auto als een team dat samenwerkt. Die benadering wordt het Mobility Teammate Concept genoemd. Toyota ontwikkelt twee autonome rijsystemen om meer veilige en toegankelijke mobiliteit te creëren: Guardian en Chauffeur. Verder maakt Toyota de nieuwste actieve veiligheidstechnologieën voor iedereen bereikbaar. Toyota voorziet bijvoorbeeld alle nieuw verkochte modellen van geavanceerde rijassistentiesystemen zoals Toyota Safety Sense.

Als onderdeel van het Europese L3Pilot project gaat de zelfrijdende auto gegevens verzamelen. Het project bestaat uit 35 partijen, waaronder autofabrikanten, toeleveranciers, onderzoeksinstituten en overheden, duurt vier jaar en is gedeeltelijk door de Europese Commissie gefinancierd. Het project plaveit de weg voor een grootschalig autonoom rijexperiment met honderd auto's en duizend bestuurders dat door tien Europese landen leidt. Toyota Motor Europe onderzoekt binnen deze organisatie het gedrag van consumenten en de veiligheid van autonome technologieën in diverse steden.