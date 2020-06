Toyota

Toyota start productie 1.5-liter TNGA-motor

4 juni 2020 | Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) in Jelcz-Laskowice is begonnen met de productie van de nieuwe generatie 1,5-liter benzinemotor die is ontworpen als onderdeel van Toyota's New Global Architecture (TNGA). De moderne 1,5-liter driecilinder is het kleine broertje van de 2,0-liter motor die al vanaf september 2019 in dezelfde fabriek wordt geproduceerd.

