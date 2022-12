Toyota start productie 5e generatie hybride

Zeven productielijnen zijn de afgelopen periode klaargemaakt voor de productiestart van hybride motoren en transmissies van de vijfde generatie. Hiervoor is uitgebreid geïnvesteerd: 77 miljoen euro en 541.000 euro (GBP 465.000 en PLN 360 miljoen) in respectievelijk de fabrieken in Polen en het VK.

TMMP produceert hybride-elektrische transmissies, waaronder de MG1- en MG2-motoren, en integrale elektrische componenten van de hybride transmissie. Deze componenten worden gecombineerd met de nieuwe 1,8-liter benzinemotor die bij TMUK wordt geproduceerd. Samen vormen ze de vijfde generatie hybride-elektrische aandrijflijn.

De vijfde generatie hybride aandrijflijn maakt gebruik van lichtere, compactere en krachtigere elektromotoren. Zo neemt de elektrische aandrijfverhouding in het hybridesysteem toe. Door een andere afstelling van de aandrijflijn levert hij meer vermogen, betere algehele prestaties en rijeigenschappen. Voor de versie met de 1,8 liter benzinemotor resulteert dit in een lagere CO2-uitstoot. Het totale vermogen van de hybride aandrijflijn met de 1,8 liter is 140 pk, waardoor de acceleratietijd van 0-100 km/u met 1,7 seconden wordt verkort tot 9,2 seconden. (onder voorbehoud en onderhevig aan homologatie).

De 2,0 liter krijgt krachtigere prestaties dankzij een toegenomen systeemvermogen. De aandrijflijn levert nu 196 pk (was 184 pk), waardoor de sprint naar 100 km/u nu in 7,5 seconden is afgerond in de vernieuwde Corolla Hatchback. In de Corolla Touring Sports duurt de sprint naar 100 km/u twee tienden langer: 7,7 seconden. Ook voor de 2.0 High Power Hybrid, zoals de aandrijflijn officieel heet, geldt dat de CO2-uitstoot lager is dan die van de vorige generatie.

Sinds respectievelijk 2018 en 2016 produceren TMMP en TMUK hybride aandrijflijnen van de vierde generatie. Die productielijnen maken nu plaats voor de nieuwe, vijfde generatie aandrijflijnen. De laatste jaren heeft TME zijn investeringen in hybridetechnologie versneld en in de afgelopen vier jaar is de geëlektrificeerde mix in de totale Europese verkoop van Toyota gegroeid van 30% naar 66%. In Nederland ligt dit cijfer al iets boven de 70%.