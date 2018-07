Toyota sponsort schip op waterstof

2 juli 2018 | Toyota Motor Europe sponsort het eerste schip dat op waterstof de wereld rondvaart, de Energy Observer. Het elektrisch aangedreven vaartuig van de toekomst maakt gebruik van een mix van hernieuwbare energiebronnen en een systeem dat waterstof uit zeewater produceert.

De Energy Observer is het eerste autonome waterstofschip ter wereld dat geen broeikasgassen of fijnstof afgeeft. Dat het schip op waterstof vaart, is voor Toyota Motor Europe de belangrijkste reden om de Energy Observer te sponsoren. Toyota heeft als eerste automerk ter wereld een waterstofauto in productie genomen die als zodanig ontworpen is, namelijk de Mirai.

"De Energy Observer is een geweldig initiatief en we zijn verheugd dat we deel uit mogen maken van zo'n gepassioneerd en toegewijd team", vertelt Matt Harrison, Vice President of Sales and Marketing bij Toyota Motor Europe. "Het project demonstreert de vele praktische mogelijkheden van waterstof die verder ontwikkeld kunnen worden op weg naar een Hydrogen Society."

De reis die de Energy Observer aflegt, is een uitdaging voor zowel mens als machine. Een odyssee van zes jaar die de technologie aan boord, voor onder meer energieopslag, onder de meest extreme omstandigheden test. Bovendien is het een gewaagde poging om het eerste energieonafhankelijke vaartuig ooit veilig over de wereldzeeën te navigeren.

De Energy Observer vaart momenteel in de Middellandse Zee en gaat volgend jaar richting Noord-Europa. Het schip doet 50 landen en 110 havens over de hele wereld aan. De finish staat gepland net voor de start van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Toyota is hiervan de enige sponsor. uit de auto branche. Waterstof speelt een prominente rol voor Toyota. Zo wil het merk alle atleten en bezoekers vervoeren met bussen die op waterstof rijden.