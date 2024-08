Toyota Proace City en Worker nu bij de dealer

De elektrische aandrijflijn van de Proace City levert 100 kW/136 pk vermogen. De 50 kWh batterij zorgt voor een actieradius van 330 km (WTLP), 50 km meer dan van het uitgaande model. Dankzij een snellaadsysteem van 100 kW DC (gelijkstroom) kan de 50 kWh grote batterij in ongeveer 30 minuten tot 80% worden opgeladen.

Naast de batterij-elektrische variant zijn er twee verbrandingsmotoren leverbaar. De 1,5-liter dieselmotor - gekoppeld aan een handmatig te bedienen zesversnellingsbak of een 8-traps automatische transmissie - heeft een vermogen van maximaal 96 kW / 130 pk, afhankelijk van de specificaties. Er is ook een versie met een 1,2-liter benzinemotor (81 kW / 110 pk) en een handmatig te bedienen zesversnellingsbak leverbaar.

De nieuwe Proace City is per direct te bestellen en is leverbaar vanaf 18.600 euro exclusief belastingen. De prijzen van de batterij-elektrische variant beginnen bij 32.300 euro exclusief belastingen.

Proace Worker

Met zijn en efficiënte batterij-elektrische aandrijflijn komt de nieuwe Proace Worker verder dan voorheen. De batterij van 75 kWh maakt vanaf nu een actieradius van tot 350 kilometer WLTP mogelijk. Er is ook een versie met een kleinere 50 kWh batterij leverbaar. Beide versies van de Proace Worker Electric hebben een motorvermogen van 100 kW/136 pk en bieden het ontspannen rijden van een batterij-elektrische auto. Opladen gaat onder wisselspanning met 3 fasen (11kW) en snelladen (DC) tot 100kW.

Naast de batterij-elektrische variant is de Proace Worker er ook met een 2,0-liter dieselmotor, met een vermogen tot 132 kW / 180 pk, afhankelijk van de transmissie. Er is keuze uit transmissies met zes en acht versnellingen en zowel handmatig bediend als volledig automatisch. Een 1,5-liter dieselmotor met 88 kW / 120 pk in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak is exclusief voor de Proace Worker-bestelvariant beschikbaar. De dieselmotoren gebruiken bij voorkeur HVO100.

Als diesel heeft de Proace Worker een laadvermogen van 1.483 kg en mag een aanhanger van maximaal 2.500 kg trekken. Batterij-elektrische varianten kunnen tot 1.000kg trekken.

Net als de Proace City is ook de Proace Worker per direct te bestellen. De prijzen starten bij 27.000 euro exclusief voor de Proace Worker Comfort met 1,5 liter dieselmotor met 88kW / 120 pk. De 100kW / 136 pk sterke Proace Worker Electric is leverbaar vanaf 38.800 euro.