Toyota maakt prijzen bekend van Land Cruiser Van 2024

De prijslijst van de nieuwe Land Cruiser Van start met de Land Cruiser Van Professional. Deze uitvoering is voorzien van lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen met stoelverwarming en -ventilatie, LED-verlichting met LED-projector-koplampen en voorruitverwarming. De achterklep is elektrisch bedienbaar en beschikt over een los te openen achterruit. Standaard staat de auto op 20 inch matgrijze lichtmetalen velgen met banden in de maat 265/60 R20.

GA-F Platform

Door gebruik te maken van Toyota's GA-F platform belooft de nieuwe Land Cruiser Van betere off-road prestaties. Het frame is 50% stijver dan voorheen en ook de carrosserie is stijver geworden. Voor het eerst is de Land Cruiser leverbaar met Stabiliser Disconnection Mechanism, waarbij de stabilisatorstang voor los te koppelen is voor een grotere wieluitslag. Dit is standaard op de Land Cruiser Van Professional, net als Crawl Control, MultiTerrain Monitor en MultiTerrain Select. Ook beschikt de professional over een sperdifferentieel op de achteras.

Multimedia

Op het gebied van multimedia beschikt de auto over een 12,3 inch Touchscreen voor het Toyota Smart Connect Plus multimediasysteem. Op dit display is ook de Panoramic View Monitor, de 360 graden camera, te bekijken. De Land Cruiser Van Professional beschikt standaard over een JBL Premium Sound System met 14 speakers en draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

De Land Cruiser Van Professional is optioneel uit te rusten met een elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak, dat voor het eerst gecombineerd kan worden met de verplichte tussenwand.

De Land Cruiser Van Professional is te bestellen vanaf 71.400 euro exclusief BTW en exclusief BPM.

First Edition

De Land Cruiser Van krijgt een gelimiteerde introductieversie: de First Edition. Deze versie verwijst op meerdere manieren naar zijn voorgangers. Zo beschikt de auto over ronde LED-koplampen en is hij te bestellen in twee bijzondere exterieurkleuren: Sand Metallic en Smokey Blue Solid. Beide kleuren worden bij de First Edition gecombineerd met een lichtgrijs dak.

Als First Edition beschikt de Land Cruiser Van over alles van de Professional, met twee wijzigingen: de auto krijgt First Edition lederen bekleding in zwart of donkerbruin en de 20 inch velgen maken plaats voor exemplaren van 18 inch met banden in de maat 265/65 R18.

De Land Cruiser Van First Edition is te bestellen vanaf 75.000 euro exclusief BTW en exclusief BPM.

Derde kwartaal 2024

In het derde kwartaal van 2024 worden de eerste exemplaren van de Land Cruiser Van in Nederland verwacht. Bestellen kan per direct. De prijzen voor de personenwagenversies volgen later dit jaar.