Toyota prijst 2e generatie Mirai

13 november 2020 | De Nederlandse marktintroductie van de nieuwe Toyota Mirai komt stapsgewijs dichterbij. De tweede generatie van Toyota's waterstof elektrische auto arriveert in maart 2021 in ons land. In aanloop hiernaar maakt Toyota nu de consumentenadviesprijs bekend: vanaf 65.995 euro. De nieuwste generatie heeft in diverse opzichten meer te bieden dan zijn voorganger met een vanafprijs die, mede door de toegenomen productiecapaciteit en bijbehorende schaalvoordelen, ook nog eens meer dan 15.000 euro lager uitpakt.

De nieuwe Toyota Mirai is een waterstof elektrische auto van de nieuwste generatie. De Mirai is voortaan uitgerust met drie waterstoftanks (voorheen twee). Hierdoor, en door efficiëntie verbeteringen aan de brandstofcel, is de actieradius met circa 30% toegenomen naar 650 km WLTP2. Door het gebruik van onder meer carbon fiber zijn de waterstoftanks sterk en veilig. Eenmaal onderweg stoot de Mirai ('toekomst' in het Japans) geen schadelijke stoffen uit. Er komt alleen water (damp) uit de uitlaat.

De nieuwe Mirai is volgens de filosofie 'Toyota New Global Architecture' (TNGA-L) ontwikkeld die tegenwoordig voor alle nieuwe Toyota modellen geldt. De nieuwe Toyota Mirai staat op een ingekort Lexus LS platform. Dit platform heeft een laag zwaartepunt voor meer rijdynamiek door onder meer een geavanceerde multilink ophanging op de voor- en achteras. Daarnaast is de nieuwe Mirai achterwielaangedreven. Het design van de nieuwe Toyota Mirai sluit hierop aan. Daarnaast belooft dit grotere platform ook extra interieurruimte.

De Toyota Mirai arriveert in maart 2021 in ons land. De prijzen beginnen bij 65.995 euro. Bij zakelijk gebruik geldt de laagste bijtellingscategorie van 12%. Bijkomend voordeel is dat de bijtelling berekend wordt over de volledige aanschafwaarde en niet tot 40.000 euro zoals bij een Battery Electric Vehicle (BEV).

De tankinfrastructuur is in Nederland nog altijd in ontwikkeling. In deze transitieperiode gaat Toyota de berijder ontzorgen op diverse manieren. Zo introduceert Toyota voor de nieuwe Toyota Mirai een tankservice. De Mirai wordt thuis of op kantoor opgehaald, afgetankt en weer teruggebracht. De tankservice wordt standaard op de Toyota Mirai Launch Edition en geldt voor berijders in een straal van 50 kilometer van een waterstoftankstation.

Toyota C-HR aangepast voor 2021

9 november 2020

Toyota maakt prijs GR Yaris bekend

2 november 2020

Toyota prijst vernieuwde Hilux

1 oktober 2020

Taxivloot Toyota Mirai

1 oktober 2020