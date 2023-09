Toyota zet Mirai in voor Olympische Spelen Parijs

De waterstof die de vloot Toyota's Mirai tijdens de Spelen van 2024 tankt, is gewonnen uit hernieuwbare bronnen en wordt geleverd door Air Liquide, de officiële waterstofpartner van de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs.

"Tijdens de komende Spelen in Parijs toont Toyota zijn innovatieve capaciteiten op het gebied van waterstof-elektrische mobiliteitsoplossingen. We demonstreren die oplossingen met de Mirai en met onze andere producten. We delen de ambitie van het Internationaal Olympisch Comité van Parijs 2024 om de milieu-impact van de Spelen zo klein mogelijk te maken. Dat doen we door een vloot van 100% geëlektrificeerde personenauto's", zegt Cédric Borremans, Hoofd van de Olympische en Paralympische Divisie van Toyota Motor Europe.

"Het organiseren van perfecte en milieubewuste Spelen is een van de doelstellingen die we hebben voor Parijs 2024. We zijn blij dat Toyota, een wereldwijde partner van de Spelen in Parijs, ons helpt om nóg een stap in deze richting te zetten, met de 500 waterstof-elektrisch aangedreven Mirais in de officiële Spelen-vloot. We danken Toyota voor hun betrokkenheid!", zei Tony Estanguet, Voorzitter van Parijs 2024.