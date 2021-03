Toyota levert Mirai inclusief tankstation

9 maart 2021 | De nieuwe Toyota Mirai is vanaf medio maart 2021 in Nederland leverbaar, desgewenst met zijn eigen waterstoftankstation op een bedrijfsterrein. Deze combinatie van Toyota's brandstofcelauto met een vulpunt op eigen terrein geeft organisaties de mogelijkheid een stap te zetten in een verduurzaming van hun wagenpark.

Het aanbod van de nieuwe Toyota Mirai met een eigen waterstoftankstation is het resultaat van een samenwerking tussen Toyota Nederland (Louwman & Parqui) en Resato International uit Assen. Deze Nederlandse leverancier van hogedrukoplossingen heeft een kleinschalig vulpunt met de aanduiding FOS700 ontwikkeld, bedoeld als kostenefficiënte oplossing voor het tanken van waterstof met 700 bar op eigen grond. Hiermee kan de Toyota Mirai tijdens de werkdag op eigen terrein, mits voldaan wordt aan lokale eisen, in gemiddeld 50 minuten volgetankt worden. De bestuurder bespaart hiermee reistijd naar een van de publieke waterstoftankstations in Nederland.

De propositie van Toyota en Resato is ongeacht of het lease of koop betreft. Organisaties die bijvoorbeeld kiezen voor een periode van vijf jaar operationeel lease betalen een maandelijks leasebedrag waarbij desgewenst alles inbegrepen is: financiering, vergunningsprocedure, plaatsing van de FOS700, levering van waterstof en onderhoud aan zowel de Toyota Mirai als het waterstoftankstation.

Het waterstoftankstation voor eigen gebruik is zinvol voor bedrijven met meerdere elektrische auto's op waterstof waarbij het gemak van tanken onder werktijd van toepassing is of waar nu nog geen publiek waterstoftankstation in de buurt aanwezig is. Ook het verwijderen van het vulpunt is bij de lease inbegrepen. Bijvoorbeeld op het moment dat het doel van de Nederlandse overheid van 200 waterstofstations in 2030 een feit is en Nederland hiermee een landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations kent. Hier kan de waterstof elektrische Toyota Mirai in slechts drie tot vijf minuten volgetankt worden.

Ondertussen gaat Toyota de rijder van een Mirai ook op een andere manier ontzorgen. Zo wordt de Toyota Mirai Launch Edition standaard met een gratis tankservice geleverd. Als de rijder hierom vraagt, wordt de Mirai thuis of op het werk opgehaald, volgetankt en weer teruggebracht. De tankservice geldt voor rijders die zich in een straal van 50 kilometer van een waterstoftank station bevinden.

De nieuwe, tweede generatie Toyota Mirai is vanaf medio maart 2021 in Nederland leverbaar. De grotere actieradius bedraagt 650 kilometer (WLTP (Voorlopig cijfer onder voorbehoud van definitieve homologatie)), ongeacht de buitentemperatuur. De Mirai ('toekomst' in het Japans) rijdt volledig elektrisch zónder dat de auto aan de laadpaal moet. De enige uitstoot is het onschuldige waterdamp. Door het nieuwe voertuigplatform met lager zwaartepunt belooft de achterwielaangedreven Mirai bovendien meer rijdynamiek dan voorheen. De prijzen van de nieuwe Toyota Mirai beginnen bij 65.995 euro. Bij zakelijk gebruik geldt het laagste bijtellingstarief van 12 procent over de volledige fiscale waarde.

Toyota geeft specificaties nieuwe Mirai

9 december 2020

Toyota prijst 2e generatie Mirai

13 november 2020

Toyota introduceert 2e generatie Mirai

14 januari 2020

Toyota toont 2e generatie Mirai

10 oktober 2019