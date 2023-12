Toyota Urban SUV Concept

Toyota onthult Urban SUV Concept

4 december 2023 - Toyota geeft een voorproefje van de toekomststrategie voor batterij-elektrische voertuigen (BEV's) in Europa. Op het jaarlijkse Toyota Kenshiki Forum in Brussel toont Toyota de Urban SUV Concept. Dit studiemodel is een voorproefje van de volledig elektrische SUV waarvan het productiemodel in 2024 wordt onthuld.