Toyota onthult Land Cruiser Se en meer

De nieuwe Toyota Land Cruiser Se die op de Japan Mobility Show debuteert, biedt de rijprestaties en het hoge koppel van een elektrische auto in combinatie met een nieuw design. Toyota breidt de aantrekkingskracht van het merk Land Cruiser uit met een SUV met drie rijen aan zitplaatsen. De rust van een elektromotor helpt bij het creëren van een comfortabele rit in stedelijke gebieden en andere situaties op de weg. Een monocoque carrosserie belooft daarnaast een zeer responsief rijgedrag en vertrouwen op ruw terrein.

Toyota EPU

Nog een model van Toyota op de Japan Mobility Show is de EPU: een volgende generatie middelgrote pick-up met batterij-elektrische aandrijving. Het model is net iets langer dan 5 meter, heeft een dubbele cabine en wordt gekenmerkt door zijn monocoque-architectuur en veelzijdige laadruimte die geschikt is voor een breed scala aan gebruikstoepassingen. De achterkant van de cabine sluit naadloos aan op de laadbak om tegemoet te komen aan diverse gebruikersvoorkeuren en om een breed scala aan mobiliteitsstijlen te ondersteunen, waaronder buitenactiviteiten.

Land Hopper

De Land Hopper is een concept van een elektrische driewieler voor persoonlijke mobiliteit. Het opvouwbare ontwerp zorgt voor eenvoudige opslag, zelfs met beperkte kofferbakruimte. In combinatie met een auto vergroot de Land Hopper het plezier van reizen, inclusief rondtoeren op bestemmingen.

De elektrische driewieler mag worden bereden zonder rijbewijs (door personen van 16 jaar of ouder). De Land Hopper breidt de reikwijdte van reizen uit en ondersteunt onafhankelijkheid in verschillende levensfasen, waaronder mobiliteit voor senioren die ervoor kiezen hun rijbewijs op te geven. De compacte afmetingen en lage zithoogte vergemakkelijken het op- en afstappen. De uitstekende wendbaarheid en het speciale leunmechanisme, waarmee de mechanisch gekoppelde voorwielen op en neer kunnen bewegen, bieden een intuïtieve, opwindende rit zoals geen enkele auto of fiets.

JUU

De elektrische rolstoel JUU is een nieuw mobiliteitsconcept dat stijl en rijdbaarheid met elkaar verenigt. Hij is ontworpen om de vrijheid te bieden om overal zonder hulp naartoe te reizen. De JUU breidt de wereld van de gebruiker uit en stelt die in staat vrij te navigeren op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn met een reguliere (elektrische rolstoel, waardoor de mogelijkheden voor uitstapjes en werk voor de gebruiker toenemen.

Bij het beklimmen of afdalen van een trap lopen de twee grote aangedreven wielen (hoofdwielen) aan de zijkanten van de JUU over de treden, terwijl de uitklapbare 'staart' achter de rugleuning naar beneden klapt om kantelen te voorkomen en de rolstoel te stabiliseren. De JUU behoudt automatisch een optimale houding en kan treden tot 16 cm hoog nemen.

Het aandrijfsysteem maakt gebruik van motoren die ook in auto's worden gebruikt. Het gebruik van auto-onderdelen garandeert een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Toyota onderzoekt ook geavanceerde functies waarmee de JUU zichzelf autonoom kan verplaatsen. Bijvoorbeeld om zichzelf in de bagageruimte van een auto te laden nadat de gebruiker vanuit de JUU in de auto is ingestapt, of vice versa.

Space mobility (prototype)

Een ander experimenteel voertuig voor verdere ontwikkeling, vooral op het gebied van aandrijftechnologie, is gericht op het creëren van mobiliteit op de maan en in de ruimte: de Space mobility van Toyota. Hierbij is elk wiel uitgerust met eigen motor en besturing, als onderdeel van specificaties die worden ontwikkeld om veilig en betrouwbaar te rijden, zelfs in ruige en onvergeeflijke buitenaardse omgevingen.

De Space mobility is elektrisch aangedreven, biedt uitstekende rijprestaties en is in staat om over rotsblokken tot 50 cm hoog te navigeren en steile hellingen van 25° te beklimmen. De technologie die met dit prototype is ontwikkeld, zal worden gebruikt in ruimtevoertuigen zoals de LUNAR CRUISER.

NEO Steer (technologie)

Met NEO Steer demonstreert Toyota een nieuw cockpitconcept gebaseerd op het stuur van een motorfiets, waarbij de functies voor accelereren en remmen in het stuurwiel zijn geïntegreerd. Het onregelmatige profiel van het stuurwiel biedt een groot gezichtsveld en de ruime vloer zonder pedalen zorgen voor een onbelemmerde rijpositie en soepel in- en uitstappen. De NEO Steer zal de liefde voor auto's doen toenemen en het plezier van mobiliteit voor iedereen vergroten. Het belooft ook veilige, intuïtieve handbediening voor gebruikers met een beperking aan de onderste ledematen.