Toyota onthult KAYOIBAKO

Toyota streefde ernaar een kwalitatieve basis van mobiliteit neer te zetten door zich te richten op de interieur- en exterieurverpakking. Met een ontwerp dat kan worden aangepast aan totaal verschillende functies, kan deze batterij-elektrische auto (BEV) op tal van manieren ingezet worden.

De KAYOIBAKO is een BEV met zowel hardware als software die aan specifieke functies kan worden aangepast. De auto kan functioneren als onderdeel van intelligente netwerken en andere intelligente sociale systemen.

Last-mile oplossing of mobiele winkel

Voor zakelijke toepassingen zal de KAYOIBAKO een oplossing bieden voor verschillende uitdagingen als onderdeel van de sociale infrastructuur. In de last-mile logistiek kan het voertuig bijvoorbeeld bijdragen aan slimme distributiesystemen door maatwerk mogelijk te maken voor efficiënt transport van kleine volumes. De KAYOIBAKO kan ook worden aangepast aan de behoeften van lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld door het installeren van schappen voor het uitstallen van producten om een mobiele winkel te creëren of extra zitplaatsen om als pendelbus te dienen.

Voor privégebruik kan het voertuig worden aangepast aan de individuele smaak en voorkeuren, zodat het een uniek voertuig wordt. De KAYOIBAKO voorziet niet alleen in verschillende persoonlijke behoeften en levensstijlen, maar draagt ook bij aan 'Mobiliteit voor iedereen' door bijvoorbeeld ontwerpen mogelijk te maken die rolstoelgebruikers gemakkelijker toegang bieden.

Japan Mobility Show 2023

De KAYOIBAKO is een van de verschillende conceptmodellen die Toyota toont op de Japan Mobility Show in Tokio. De show vindt plaats van 25 oktober tot 5 november 2023 in Tokyo Big Sight (Koto-ku, Tokio). Toyota's stand heeft het thema "Let's Change the Future of Cars - Find Your Future." Naast de KAYOIBAKO staan ook de Toyota FT-3e en FT-Se concept cars op de stand.