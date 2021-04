Toyota onthult bZ4X Concept

19 april 2021 | Toyota onthult op de Shanghai Motor Show 2021 een conceptversie van de Toyota bZ4X. Het is een vooruitblik op het eerste model in een reeks emissievrije, batterij-elektrische voertuigen van Toyota. De verkoop van de productieversie van de Toyota bZ4X start naar verwachting halverwege 2022.

De Toyota bZ4X Concept is een middenklasse-SUV met vierwielaandrijving. De letters bZ staan voor 'beyond Zero' en benadrukken Toyota's inzet om niet alleen CO2-neutraliteit te bereiken, maar richten zich ook op nieuwe voordelen voor het milieu, voor individuen en voor de samenleving als geheel. Toyota ontwikkelde de nieuwe Toyota bZ4X Concept in samenwerking met Subaru. Daarbij maakten beide fabrikanten gebruik van elkaars specifieke kwaliteiten, kennis en ervaring.

Aan de voorzijde van de Toyota bZ4X Concept ontbreekt de gebruikelijke grille; in plaats daarvan vormen sensoren en verlichtings- en aerodynamische elementen een kenmerkende 'hamervorm'; een nieuw herkenningspunt dat zorgt voor een unieke uitstraling. De Toyota bZ4X Concept staat op het nieuwe, modulaire e-TNGA-platform dat Toyota en Subaru speciaal voor elektrische voertuigen hebben ontwikkeld.

Voorin is het interieur ontworpen rond de 'rijmodule'. Het lage dashboard zorgt voor een panoramisch zicht en benadrukt het ruimtelijke gevoel van het interieur. De bedieningselementen bevinden zich rond de middenconsole. Het digitale instrumentarium bevindt zich boven het stuurwiel, zodat de bestuurder de informatie met minimale oogbewegingen tot zich kan nemen.

Een onboard laadsysteem voor zonne-energie verlaagt de milieu-impact van de Toyota bZ4X Concept. Bovendien vergroot het ook de actieradius. Elektromotoren op de voor- en achteras zorgen voor vierwielaandrijving. Dit systeem heeft Toyota ontwikkeld in samenwerking met Subaru.

De Toyota bZ4X Concept wordt leverbaar met de allereerste combinatie (in een massa geproduceerde auto) van een nieuw stuurelement en een steer-by-wire-systeem. Deze technologie geeft de bestuurder volgens Toyota meer controle, doordat het systeem bewegingen in de stuurinrichting op slecht wegdek en remkrachten niet door zou geven Dat zou zorgen voor een nauwkeuriger stuurrespons op basis van de gereden snelheid en de stuurhoek. Door de technologie komt ook het traditionele ronde stuurwiel te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuw, uniek vormgegeven stuurelement, waarmee de bestuurder zijn handen in een bocht niet meer hoeft te verplaatsen.

De Toyota bZ4X Concept is het eerste model met de nieuwe aanduiding bZ - 'beyond Zero'. Toyota wil vóór 2025 vijftien batterij-elektrische modellen introduceren, waaronder zeven Toyota bZ modellen. Deze modellen maken het potentiële klanten mogelijk om probleemloos over te stappen naar een volledig elektrische auto, met alle voordelen van dien.

