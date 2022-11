Toyota onthult bZ Compact SUV Concept

De Toyota bZ Compact SUV Concept is ontworpen als een volledig batterij-elektrisch voertuig (BEV). Met de nieuwe ontwerpbenadering 'clean-vital' wordt het minimalistisch clean ontwerp gevierd dat past bij een BEV en de vitaliteit van de toekomst. De bZ Compact SUV Concept vertegenwoordigt een auto zonder uitstoot, gebruikmakend van duurzame materialen met een lage impact.

De futuristische uitstraling van de concept car wordt versterkt door de aerodynamische vorm. Met wielen die zo ver mogelijk naar de hoeken zijn geplaatst, krijgt de auto een agressieve houding: hierdoor lijkt het alsof hij beweegt, zelfs als hij stilstaat. De korte overhangen en teruglopende hoeken zorgen ervoor dat hij opvalt als een voertuig met geavanceerde technologie, terwijl een versmald cabineontwerp hem een wendbaar uiterlijk geeft en een lage luchtweerstand.

Het ontwerpteam heeft verschillende milieuvriendelijke details toegevoegd, zoals stoelen gemaakt van plantaardige en gerecyclede materialen, die passen binnen het Beyond Zero-thema. Een persoonlijk assistent in de auto verbindt de bestuurder en passagiers met het voertuig door middel van audio- en visuele signalen die door het interieur bewegen en reageren op verzoeken of opdrachten van voor- of achterpassagiers.

Met Beyond Zero ziet Toyota een toekomst voor zich waarin koolstofneutraliteit wordt bereikt door de praktische introductie van een portfolio van producten met alternatieve brandstof- en emissievrije aandrijflijntechnologieën. Een divers portfolio van geëlektrificeerde producten zal Toyota helpen om de wereldwijde doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 te verwezenlijken.

Meer informatie over de Toyota bZ Compact SUV Concept wordt in december 2022 vrijgegeven.