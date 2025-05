Toyota onthult 6e generatie RAV4

De volledig nieuwe RAV4 heeft een robuuste nieuwe exterieurstijl. De buitenmaten zijn vergelijkbaar met die van het vorige model van de RAV4. Dankzij een grotere achterruit en grotere achterste zijruiten wordt het zicht rondom voor de bestuurder verbeterd.

Nieuw softwareplatform: Arene

De introductie van Toyota's nieuwe softwareontwikkelingsplatform Arene is de eerste stap naar volledig door software gedefinieerde voertuigen, waarmee veiligheids- en entertainmentfuncties in een digitale omgeving kunnen worden gecreëerd en toegepast. Arene stuurt Toyota's veiligheidstechnologieën aan, die debuteren in de gloednieuwe RAV4. Het nieuwste multimediasysteem van Toyota maakt ook zijn wereldwijde debuut en claimt verbeterde connectiviteit, navigatie en veiligheidstools, allemaal sneller dan voorheen tevoren dankzij Arene.

Plug-in Hybrid

De gloednieuwe RAV4 zal in Nederland uitsluitend verkrijgbaar zijn als plug-in hybride. De nieuwe RAV4 wordt geleverd als RAV4 Plug-in Hybrid 270 en als RAV4 Plug-in Hybrid 300 AWD-i.

Een nieuwe lithium-ion batterij met een hoge capaciteit van 22,7 kWh maakt een grotere volledig elektrische actieradius tot 100 km (WLTP gecombineerd) mogelijk. Plug-in opladen met een DC-boordlader van 50 kW kan de accu in 30 minuten van 10% tot 80% opladen, afhankelijk van de omstandigheden. Thuis opladen of opladen met standaard openbare laders gaat ook sneller dankzij een nieuwe 11 kW AC-lader die vrijwel twee keer zo snel is als de vorige versie en de accu in drie uur volledig oplaadt.

Krachtigere elektromotor

Het nieuwe accupakket wordt gecombineerd met een verbeterde voorste elektromotor, die nu 150 kW levert, (een toename van 16 kW), voor een krachtige acceleratie. De vierwielaandrijving (AWD-i) biedt een totaalvermogen van 227 kW / 304 pk, wat bijdraagt aan een 0-100 km/u tijd van 5,8 seconden.

Rijdynamiek

Naast vooruitgang op het gebied van prestaties en opladen, draagt de nieuwe generatie plug-in hybride systemen ook bij aan een verbeterde rijdynamiek via een lager zwaartepunt en een grotere stijfheid van de carrosserie, dankzij de locatie van de batterij onder de vloer. Dit is bereikt door de gelijkstroomomzetter op te nemen in de Power Control Unit (PCU), die verkleind is en in de transaxle is geïntegreerd.

GR SPORT

De gloednieuwe RAV4 biedt een dynamischere karakter in de GR SPORT-uitvoering. Voor- en achterspoilers verbeteren de aerodynamische prestaties en de stabiliteit van auto, terwijl de lichtgewicht 20-inch zwarte lichtmetalen velgen bijdragen aan een optimale luchtstroom. Een 20 mm breder loopvlak wordt gecombineerd met een speciaal demperontwerp, een versterkte achterwielophanging en een speciale afstelling van de ophanging en stuurbekrachtiging voor een stabiele en dynamische aandrijving.

De RAV4 GR SPORT benadrukt zijn band met de Toyota GAZOO Racing-raceteams. Als GR SPORT is de RAV4 uitgerust met consolekniestukken, aluminium rem- en gaspedalen en een op sport geïnspireerde stoel om de sportieve rijervaring te verbeteren.

Dankzij een kenmerkende grille, uitgevoerd met het exclusieve GR-honingraatpatroon, maakt de RAV4 GR SPORT een sportieve indruk. Het GR-honingraatpatroon zorgt voor een 3D-effect dat diepte en dynamiek toevoegt.

Begin 2026

De volledig nieuwe Toyota RAV4 wordt in het eerste kwartaal van 2026 in Nederland verwacht.