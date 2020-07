Toyota gaat onderdelen voor 2000GT leveren

7 juli 2020 | Toyota GAZOO Racing (TGR) gaat onder de naam GR Heritage Parts Project reserveonderdelen produceren voor de klassieke sportwagen Toyota 2000GT. Deze worden in thuisland Japan maar ook daarbuiten verkocht. Met het initiatief GR Heritage Parts Project verkoopt Toyota originele reserveonderdelen die uit productie waren aan klanten die in hun dierbare klassieke Toyota willen blijven rijden. Afgelopen mei kondigde Toyota aan dat het weer reserveonderdelen gaat maken voor de derde en vierde generatie Toyota Supra (respectievelijk type A70 en A80).

De Toyota 2000GT wordt in 1967 op de markt geïntroduceerd in samenwerking met Yamaha Motor Co., Ltd. Er worden in drie jaar tijd slechts 337 exemplaren geproduceerd. Toyota past de toen nieuwste technologie toe, waaronder een 2,0-liter DOHC zescilinder-in-lijn benzinemotor, vierwielige dubbele wishbone-ophanging, schijfremmen rondom, radiaalbanden, wielen van magnesiumlegering en opklapbare komlampen.

Kort voor zijn introductie vestigt de Toyota 2000GT drie snelheidsrecords, onder slechte weersomstandigheden met zelfs een naderende tyfoon (10.000 mijl, 15.000 kilometer en 72 uur). Ook verbreekt de 2000GT 13 internationale records en behaalt hij overwinningen in verschillende races. Mede hierdoor wordt de 2000GT een wereldberoemde sportauto, maar vooral ook door zijn rol in de James Bondfilm You Only Live Twice uit 1967.

Ter voorbereiding op de productie en verkoop van de reserveonderdelen voor de Toyota 2000GT zijn speciale leveranciers en Toyota fabrieken en aanverwante divisies al hard aan het werk gegaan. Vanaf 1 augustus a.s. wordt relevante informatie op de website van TGR geplaatst en gaan de reserveonderdelen in de verkoop. Hierbij gaat het om transmissie-gerelateerde onderdelen (o.a. tandwielen, schakelmof, synchronisator naaf, pakkingen en oliekeerringen, lagerkit, borgringset, drukring en schakelvork) en differentieel-gerelateerde onderdelen (eindoverbrengingsset en stelbout ringwiel).

De reserveonderdelen voor de 2000GT kunnen bij de Toyota dealer op eenzelfde manier gekocht worden als de onderdelen voor de meer gangbare Toyota modellen. Vanwege het unieke karakter van de Toyota 2000GT en om doorverkoop tegen te gaan wordt het aantal reserveonderdelen per auto beperkt.

