Toyota levert brandstofcel voor waterstoftrein

17 januari 2022 | Toyota Motor Europe (TME) levert zes brandstofcelmodules aan het Spaanse CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), een beursgenoteerde onderneming die onder meer treinen produceert. De brandstofcelmodules zijn bestemd voor een treinproject van het consortium FCH2RAIL waarvan ook TME deel uitmaakt.

Het FCH2RAIL-project, dat in januari 2021 van start ging, is baanbrekend op het gebied van emissievrije "bi-mode"-treinen, die normaal spoorgebruik combineren met emissievrij reizen per spoor zonder bovenleiding. Het consortium levert de Fuel Cell Hybrid Power Pack voor deze treinen en integreert de module in een demonstratietrein. Toyota heeft voor dit doel zes brandstofcelmodules gebouwd, getest en geleverd.

De brandstofmodules omvatten Fuel Cell-technologie van de tweede generatie. Er werd gekozen voor de configuratie van de rechthoekige platte module. Hierdoor is een efficiënte integratie in het dak van de demonstratietrein mogelijk.

Drie van de modules zijn al geleverd aan Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), het onderzoeksinstituut dat de modules test alvorens ze worden overgedragen aan CAF. De overige drie modules gaan naar verwachting medio februari rechtstreeks naar CAF waarna alle zes de brandstofcelmodules in de demonstratietrein worden geïnstalleerd.

Met de levering van Toyota's brandstofcelmodules kunnen de betrokken partijen het Fuel Cell Hybrid Power Pack ontwikkelen die nodig is voor de hybride-aandrijving van de trein. Dit systeem combineert de elektrische stroom die wordt geleverd door de bovenleiding met de onafhankelijk werkende Fuel Cell Hybrid Power Pack die de trein aandrijft.

De demonstratietrein, een elektrische forensentrein van het type CIVIA, geproduceerd door CAF, rijdt voor de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe. Beide partijen maken deel uit van het FCH2RAIL-consortium. CAF zal de brandstofcelmodules, als onderdeel van het Fuel Cell Hybrid Power Pack, in de trein installeren. Hierna starten de noodzakelijke tests voor het goedkeuringsproces voor gebruik op Spaanse en Portugese sporen. Het project heeft als doel het energiebeheer te testen en of het systeem een betrouwbare en haalbare oplossing kan zijn voor emissievrije waterstoftreinen.

