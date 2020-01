Toyota lanceert KINTO

14 januari 2020 | Toyota Motor Europe introduceert in Europa een nieuw merk dat zich volledig toelegt op het aanbieden van mobiliteitsdiensten: KINTO. De lancering markeert de volgende stap in de strategie van Toyota om te transformeren van autofabrikant naar veelzijdig mobiliteitsbedrijf door allerlei mobiliteitsdiensten aan te bieden. Ambitie van KINTO is om een 'inclusief en betrouwbaar', 'eenvoudig en laagdrempelig' en 'duurzaam' merk te zijn.

De aankondiging van KINTO in Europa loopt parallel aan reeds bestaande initiatieven van Louwman met betrekking tot mobiliteitsdiensten in de Nederlandse markt, waardoor Louwman binnen de Europese Toyota organisatie een voortrekkersrol speelt. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de activiteiten van Driven (slimme mobiliteitsoplossingen voor ondernemers) en Auto.nl (online kopen van nieuwe of gebruikte auto en private lease).

Inspelend op deze ontwikkelingen heeft Louwman de volgende participaties en samenwerkingsverbanden opgestart:

Mobility Invest Group. Deelname en samenwerking gericht op de ontwikkeling van de meest complete 'Mobility as a Service' proposities en geïntegreerde mobiliteitsdiensten waarbij reizigers laagdrempelig gebruikmaken van vele mobiliteitsvormen, zoals OV, OV-fiets, tanken, parkeren, taxi, fietsstallen, deel- en huurauto's.

WeGo Carsharing Solutions realiseert efficiënte en duurzame mobiliteit door innovatief autodelen. De gebruiker heeft via een app toegang tot bedrijfsvoertuigen, waarover het bedrijf inzicht heeft.

Fietsvoordeelshop.nl en Louwman werken intensief samen gericht op het aanbod van brede multimodale mobiliteit, waarin de (elektrische) fiets een belangrijke rol speelt.

Deze Louwman mobiliteitsdiensten zullen de KINTO diensten in Nederland ondersteunen. Behalve de traditionele ontwikkeling, productie en verkoop van voertuigen wil Toyota zijn aanbod van mobiliteitsdiensten uitbreiden. De uitrol van KINTO is gebaseerd op vier pijlers:

De oprichting van een onderscheidend en toegewijd merk om in te spelen op de mobiliteitsbehoeften in alle categorieën, van consumenten tot bedrijven en steden.

Het vergroten van het marktaandeel Full Service Lease met 'multi-merk, alles-in-één diensten' voertuigen en service voor particulieren en zakelijke klanten.

Het gebruik van voertuigdata en -connectiviteit om nieuwe diensten te ontwikkelen en te lanceren, zoals deelauto-, carpool- en abonnementsdiensten.

Het voorbereiden en integreren van autonome rijtechnologie om geautomatiseerde transportdiensten te testen, bijvoorbeeld met de

Toyota e-Palette die momenteel op mondiaal niveau wordt ontwikkeld.

"KINTO maakt deel uit van onze strategie om onze Europese activiteiten te laten groeien", zegt Johan van Zyl, President en CEO van Toyota Motor Europe. "Het toevoegen van mobiliteitsdiensten aan ons traditionele bedrijfsmodel, in markten waar deze levensvatbaar en duurzaam zijn, stelt ons in staat om snel te reageren op nieuwe behoeften van klanten en opkomende mobiliteitseisen van steden en regio's te ondersteunen."

Toyota startte in 2018 met het voorbereiden van de Europese organisatie om nieuwe mobiliteitsdiensten te integreren in de bestaande activiteiten. Daarbij zijn twee nieuwe divisies opgericht in de vorm van een fleetmanagementbedrijf (Toyota Fleet Mobility, gevestigd in Keulen) en een digitaal platformbedrijf (Toyota Connected Europe, gevestigd in Londen).

Toyota Fleet Mobility (TFM) richt zich op de groei van Full Service Lease in Europa. Het bedrijf telt vestigingen in Spanje, Frankrijk en Italië en groeit zowel op eigen kracht als door overnames. Zo is Inchcape's Fleet Solutions (IFS) recentelijk overgenomen om te groeien op de Britse markt. TFM is een joint venture tussen Financial Services Corporation en Toyota Motor Europe. Toyota Connected Europe is een Europese dochteronderneming die een reeks producten en diensten ontwikkelt en implementeert die verband houdt met connected voertuigsystemen, zoals Toyota Big Data Center, en diensten van het Mobility Services Platform (MSPF) van Toyota.

Onder de naam KINTO wordt het aanbod van nieuwe mobiliteitsdiensten duidelijk gepositioneerd. Het merk staat voor 'inclusief en betrouwbaar', 'eenvoudig en moeiteloos' en 'duurzaam'.

Matthew Harrison, Executive Vice President Toyota en Lexus Sales: "Het nieuwe mobiliteitsmerk KINTO geeft aan dat het bedrijf vastberaden is om in te spelen op de veranderende mobiliteitsbehoeften. Toyota en Lexus zijn gerenommeerde automerken met betrouwbare auto's van hoge kwaliteit. Met KINTO hebben wij de ambitie om een net zo'n sterk merk te bouwen, maar dan voor mobiliteitsdiensten. Een merk dat consistent uitzonderlijke klantervaringen levert, of het nu dicht bij huis is of ver weg in een ander land. KINTO belichaamt de ambitie van Toyota op het gebied van 'Ever-Better Mobility for All'.

KINTO is afgeleid van het Japanse woord 'Kintoun', dat voor 'vliegende nimbus-wolk' staat, bekend uit een Japanse animatieserie waarmee het personage altijd en overal naar toe kan vliegen. Net als het 'on-demand karakter' van een Kintoun wil KINTO altijd en overal beschikbaar zijn op het moment de klant een gemakkelijke en slimme manier van mobiliteit zoekt.

De diensten van KINTO zijn afhankelijk van de levensvatbaarheid en duurzaamheid van de businesscase en kunnen per markt verschillen. De eerste diensten die KINTO op verschillende Europese markten introduceert, zijn:

KINTO One: een Full Service Lease-aanbieding waarbij alle autokosten inclusief onderhoud en verzekering worden gecombineerd in één maandbedrag.

KINTO Share: een deelautodienst met een groot aantal hybride modellen die worden aangeboden via een zogenoemd zelfbedieningsconcept zonder exploitatiekosten. De bestaande deelautodienst Yuko, die operationeel is de Europese steden Dublin, Venetië, Kopenhagen en Madrid, gaat verder onder de naam KINTO.

KINTO Join: een carpooldienst die automobilisten met elkaar verbindt om dagelijks woon-werkverkeer te delen, waarmee zowel werknemers als bedrijven hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen.

KINTO Flex: autoleasing op basis van een abonnement voor meer flexibiliteit en een premium klantervaring.

Aanvullende diensten, zoals ride-hailing en een multimodale app, worden in overweging genomen. Het gebruik van deze diensten wordt extra gemakkelijk met behulp van een mobiele app en geïntegreerde betalingen.