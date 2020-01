Toyota kondigt SUV voor Europa aan

14 januari 2020 | Toyota heeft bekendgemaakt dat het een volledig nieuwe compacte SUV in het B-segment aan zijn Europese modellengamma toevoegt. Toyota deed de aankondiging tijdens een event in Amsterdam. De compacte SUV komt te staan op het voertuigplatform van de nieuwe Toyota Yaris die vanaf medio dit jaar bij de Toyota dealer staat.

Het modulaire karakter van het voertuigplatform Toyota New Global Architecture (TNGA) geeft Toyota de mogelijkheid hierop auto's te ontwikkelen met verschillende breedtes, lengtes, wielbases en hoogtes. De nieuwe compacte SUV komt op de GA-B-variant van het platform te staan, net als de onlangs eveneens in Amsterdam onthulde nieuwe generatie Toyota Yaris.

"De nieuwe SUV zal een bijdrage leveren aan het succes van de Toyota Yaris. Beide modellen zullen per 2025 goed zijn voor ongeveer 30 procent van de verkopen in Europa", verwacht Matt Harrison, Executive Vice President van Toyota Motor Europe. "Binnen niet al te lange tijd geven we het design vrij. Ik kan nu al beloven dat het geen opgehoogde Toyota Yaris wordt, maar een volledig nieuwe en onderscheidende SUV met een compact, sportief design en een eigen persoonlijkheid."

Toyota maakt de naam en introductiedatum van zijn nieuwe compacte SUV in een later stadium bekend. Het definitieve design blijft nog even geheim, al kregen de aanwezigen op het media-event wel een gestileerd silhouet te zien. Toyota gaat zijn nieuwe compacte SUV produceren in de fabriek van Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) in Onnaing, nabij Valenciennes, waar ook de Toyota Yaris van de band rolt.